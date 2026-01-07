Lộ diện số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 đài Đồng Nai

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 chiều nay, những tờ vé số có dãy số cuối 94540 trúng giải nhất đài Đồng Nai, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng. Trùng hợp, giải tám đài này cũng thuộc về những tờ vé có dãy số cuối là 40.

Như vậy, những tờ vé xổ số Đồng Nai ngày 7 tháng 1 có dãy 94540 vừa trúng giải nhất, vừa trúng giải tám. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú truy tìm những tờ vé may mắn trên.

Bên cạnh những tờ vé có dãy số đẹp (ảnh trái), những vé trúng nhiều giải cũng được người chơi xổ số thích thú, xem là dãy số may mắn ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 chiều nay mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai, có dãy số độc đắc là 329529, đài Cần Thơ với dãy độc đắc là 894997 và đài Sóc Trăng với dãy số độc đắc là 205933.

Theo chủ một đại lý vé số có tiếng tại TP.HCM, một tờ vé trúng tới hai giải xổ số không thường xuyên xuất hiện. Người trúng 2 giải sẽ nhận thưởng toàn bộ số tiền của 2 giải trên.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 đài Trà Vinh, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 12931 đã trúng giải tư, trị giá 3 triệu đồng/vé. Điều thú vị là dãy số này cũng trúng giải tám của đài trên khi có số cuối là 31.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số. Cụ thể 14 tờ có dãy số 704731 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 1 trúng khuyến khích mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 704531.