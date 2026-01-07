Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lộ diện số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 đài Đồng Nai

Cao An Biên - Dương Lan
07/01/2026 17:31 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1, một dãy số trúng tới 2 giải đài Đồng Nai lộ diện khiến người chơi xổ số thích thú.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 chiều nay, những tờ vé số có dãy số cuối 94540 trúng giải nhất đài Đồng Nai, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng. Trùng hợp, giải tám đài này cũng thuộc về những tờ vé có dãy số cuối là 40.

Như vậy, những tờ vé xổ số Đồng Nai ngày 7 tháng 1 có dãy 94540 vừa trúng giải nhất, vừa trúng giải tám. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú truy tìm những tờ vé may mắn trên.

Lộ diện số trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 , 2 giải cùng một dãy số - Ảnh 1.

Bên cạnh những tờ vé có dãy số đẹp (ảnh trái), những vé trúng nhiều giải cũng được người chơi xổ số thích thú, xem là dãy số may mắn

ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 chiều nay mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai, có dãy số độc đắc là 329529, đài Cần Thơ với dãy độc đắc là 894997 và đài Sóc Trăng với dãy số độc đắc là 205933.

Theo chủ một đại lý vé số có tiếng tại TP.HCM, một tờ vé trúng tới hai giải xổ số không thường xuyên xuất hiện. Người trúng 2 giải sẽ nhận thưởng toàn bộ số tiền của 2 giải trên.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 đài Trà Vinh, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 12931 đã trúng giải tư, trị giá 3 triệu đồng/vé. Điều thú vị là dãy số này cũng trúng giải tám của đài trên khi có số cuối là 31.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số. Cụ thể 14 tờ có dãy số 704731 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 1 trúng khuyến khích mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 704531.

Khách Tây Ninh trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM, nhận 8 tỉ đồng

Khách Tây Ninh trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM, nhận 8 tỉ đồng

Các đại lý vé số ở Tây Ninh liên tục đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc, trúng an ủi đài TP.HCM sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1.

Xuất hiện 23 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 1 đài Bến Tre

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1: Khách may mắn trúng 14 tờ đài Cà Mau

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
