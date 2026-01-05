Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1: Khách may mắn trúng 14 tờ đài Cà Mau

Dương Lan - Cao An Biên
05/01/2026 17:24 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1, một đại lý vé số ở Vĩnh Long ngay lập tức đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số. Cụ thể, 14 tờ có 5 số cuối là 67897 thuộc đài Cà Mau  mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 734535.

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1: Khách may mắn trúng 14 tờ đài Cà Mau- Ảnh 1.

14 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là người đàn ông, khách quen của đại lý. Người này thường xuyên mua 14 tờ cùng một dãy số. Sau khi có kết quả xổ số ngày 5 tháng 1 mừng rỡ vì trúng số, nhận toàn bộ tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho hay.

Đại lý vé số Trường Thịnh ở Cà Mau cũng đăng tải hình ảnh về 5 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 934535 thuộc đài Cà Mau trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 823878 và đài Đồng Tháp với dãy số 247563 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tuấn Nhi ở Vĩnh Long chia sẻ hình ảnh cọc vé trúng giải phụ đặc biệt đài Đà Lạt, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 109071 trúng 50 triệu đồng/tờ (chưa trừ thuế).

Một đại lý vé số ở TP.HCM cũng chia sẻ hình ảnh cọc vé trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 4 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 202071.

