Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lộ diện sớm nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1 đài Đà Lạt

Cao An Biên - Dương Lan
04/01/2026 17:33 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1, nhiều vé trúng đài Đà Lạt xuất hiện. Dãy số nào mang lại may mắn?

Đại lý vé số Tuấn Nhi ở Vĩnh Long chia sẻ hình ảnh cọc vé trúng giải phụ đặc biệt đài Đà Lạt, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1 chiều nay. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 109071 trúng 50 triệu đồng/tờ, trong khi giải độc đắc của đài này có dãy 209071.

Một đại lý vé số ở TP.HCM cũng chia sẻ hình ảnh cọc vé trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 4 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 202071. Nhiều người cũng thích thú chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng xổ số ngày 4 tháng 1 lộ diện sớm.

Lộ diện sớm nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1 đài Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam lộ diện chiều nay

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Phúc Khang ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 18 tờ vé trúng đài Bình Phước, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 43076, trúng giải ba xổ số Bình Phước ngày 3 tháng 1. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc những tờ vé có dãy may mắn 375684.

"18 vé thuộc sở hữu của một khách ở địa phương, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đổi thưởng cho khách các giải cao", phía đại lý tiết lộ. Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 lộ diện cũng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết bán hết và đang chờ đổi thưởng cho khách 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 42819 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 420 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 587703.

"140 tờ vé số may mắn này được tôi trực tiếp bán ra cho khách, không phải qua bạn hàng hay đại lý cấp dưới. Hiện tôi đang chờ khách liên hệ để đổi thưởng, giao tiền trúng số cho khách. Tôi cũng rất vui khi khách trúng số khi mua vé số cầu may", anh Phước Danh cho hay.

Tin liên quan

TP.HCM: 19 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 đài Bình Dương, Vĩnh Long

TP.HCM: 19 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 đài Bình Dương, Vĩnh Long

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM đổi thưởng 19 tờ trúng độc đắc trị giá 38 tỉ đồng của 2 đài Bình Dương và Vĩnh Long.

Xuất hiện 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 đài Long An

'Lấy hên' từ hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đầu năm 2026

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 4 tháng 1 xổ số ngày 4 tháng 11 xổ số miền nam 4 tháng 11 xổ số tiền giang ngày 4 tháng 11 xổ số kiên giang ngày 4 tháng 11 xổ số đà lạt ngày 4 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận