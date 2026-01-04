Lộ diện sớm nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1 đài Đà Lạt

Đại lý vé số Tuấn Nhi ở Vĩnh Long chia sẻ hình ảnh cọc vé trúng giải phụ đặc biệt đài Đà Lạt, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1 chiều nay. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 109071 trúng 50 triệu đồng/tờ, trong khi giải độc đắc của đài này có dãy 209071.

Một đại lý vé số ở TP.HCM cũng chia sẻ hình ảnh cọc vé trúng giải khuyến khích xổ số Đà Lạt ngày 4 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 202071. Nhiều người cũng thích thú chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng xổ số ngày 4 tháng 1 lộ diện sớm.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam lộ diện chiều nay ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Phúc Khang ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 18 tờ vé trúng đài Bình Phước, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 43076, trúng giải ba xổ số Bình Phước ngày 3 tháng 1. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc những tờ vé có dãy may mắn 375684.

"18 vé thuộc sở hữu của một khách ở địa phương, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đổi thưởng cho khách các giải cao", phía đại lý tiết lộ. Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 lộ diện cũng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết bán hết và đang chờ đổi thưởng cho khách 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 42819 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 420 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 587703.

"140 tờ vé số may mắn này được tôi trực tiếp bán ra cho khách, không phải qua bạn hàng hay đại lý cấp dưới. Hiện tôi đang chờ khách liên hệ để đổi thưởng, giao tiền trúng số cho khách. Tôi cũng rất vui khi khách trúng số khi mua vé số cầu may", anh Phước Danh cho hay.