'Lấy hên' từ hàng loạt vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đầu năm 2026

Mới ngày đầu năm 2026, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng vé trúng độc đắc đài An Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 năm 2026. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 921013.

Cũng với dãy số trên, một đại lý khác ở Tây Ninh cũng xác nhận đổi 5 tờ vé trúng độc đắc đài An Giang. Đại lý đã chia sẻ thông tin về tờ vé số lên mạng xã hội cũng như gửi lời chúc mừng tới khách trúng độc đắc vì đã "có một cái tết ấm no".

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đầu năm mới 2026 lộ diện ẢNH: NVCC

Một đại lý vé số ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng vé trúng độc đắc đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 với dãy số may mắn 796621.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở TP.HCM cũng đăng tải ảnh đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc đài Tây Ninh, có dãy số 194340, trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng số ngày đầu tiên năm mới 2026, hy vọng "lấy hên" để có được may mắn trên.

Mới đây, đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 1 tờ có dãy số 131861 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 năm 2025 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông bán vé số dạo. Người này bán hết chỉ giữ lại 1 tờ có dãy số đó, không ngờ trúng độc đắc. Ông ấy cũng ở gần đại lý, sau khi có kết quả xổ số ngày 30 tháng 12 năm 2025 đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy nhưng có thể cuộc sống sẽ trở nên đầy đủ hơn", đại lý vé số Phước Lộc cho hay.