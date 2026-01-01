Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Năm mới 2026: Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1

Dương Lan - Cao An Biên
01/01/2026 18:17 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1, một đại lý vé số ở Đồng Nai cho biết bán 14 tờ trúng độc đắc cho khách.

Đại lý vé số Hạnh Phát ở Đồng Nai báo bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 năm 2026. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 194340 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay được đại lý trực tiếp bán ra cho khách lẻ, không phải qua bạn hàng hay đại lý. Tôi mới kinh doanh vé số hơn 1 năm nay, may mắn bán trúng độc đắc cho khách nên rất mừng", đại lý vé số Hạnh Phát cho biết.

Năm mới 2026: Lộ diện 14 tờ trúng độcđắc xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 - Ảnh 1.

Những tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số ngày 1 tháng 1

ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 1 tháng 1 còn có thêm đài An Giang với dãy số 921013 và đài Bình Thuận với dãy số 796621 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều mong chờ chủ nhân may mắn lộ diện để "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 năm 2025, những tờ vé số có dãy 878688 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Nhiều người chơi xổ số cho rằng đây là những tờ vé số có dãy số đẹp, mong chờ chủ nhân sớm lộ diện.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số đài này trúng an ủi. Cụ thể, tờ vé số có dãy 678688 trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Dân mạng cũng để lại bình luận vì đây là tờ trúng thưởng có dãy số độc lạ.

