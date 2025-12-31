5 người ở Tây Ninh đi đám giỗ bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 151213 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



5 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 ẢNH: NVCC

"5 tờ vé số này là của 5 người. Họ cùng đi đám giỗ mẹ chồng của 1 người bán vé số dạo, ngồi cùng bàn nên mỗi người mua 1 tờ. Mọi người đều có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng, có người nhận tiền mặt, có người nhận chuyển khoản. Trong số những người trúng, 3 người cũng bán vé số dạo. Nhờ trúng độc đắc, cuộc sống của họ có thể đỡ vất vả hơn", đại lý vé số Thanh Khoa cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cũng đổi thưởng 18 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 3 tờ có dãy số 152880 thuộc đài Long An trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế), 7 tờ có dãy số 552880 cũng thuộc đài Long An trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế) và 8 tờ có dãy số 430566 thuộc đài Bình Phước trúng an ủi trị giá 400 triệu đồng (chưa trừ thuế). 18 tờ vé số trên đều mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12.

Đại lý vé số Mai Trang đổi thưởng 18 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tuấn Thanh ở xã Mỏ Cày, Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cũng đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cùng nhiều vé giải an ủi khác cùng đài.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 760513, trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 28 tháng 12. 10 vé được đại lý đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau ở địa phương, mỗi người nhận về hàng tỉ đồng.