Bán trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đại lý báo tin vui đầu năm mới 2026

Đại lý vé số Lê Lài ở Đồng Nai thông báo bán trúng 28 tỉ đồng xổ số miền Nam, dán bảng thông báo tới khách khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng, chia sẻ khắp mạng xã hội ngày đầu năm mới 2026.

"Thông báo! Vé số Lê Lài bán trúng đặc biệt đài Bà Rịa - Vũng Tàu. Cặp nguyên 039926 với 14 vé đặc biệt. Kính mời bà con tới đổi", phía đại lý thông tin. Đại lý cũng đăng tải hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc trước khi được bán ra cho khách.

Đại lý vé số ở Đồng Nai thông báo bán trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 năm 2025, chờ khách tới đổi ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được nhiều người quan tâm, chia sẻ dịp đầu năm 2026. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới chủ sở hữu những tờ vé trúng số, cũng có người hy vọng bản thân sẽ có lộc.

Đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 151213 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 năm 2025 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"5 tờ vé số này là của 5 người. Họ cùng đi đám giỗ mẹ chồng của 1 người bán vé số dạo, ngồi cùng bàn nên mỗi người mua 1 tờ. Mọi người đều có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng, có người nhận tiền mặt, có người nhận chuyển khoản. Trong số những người trúng, 3 người cũng bán vé số dạo. Nhờ trúng độc đắc, cuộc sống của họ có thể đỡ vất vả hơn", đại lý vé số Thanh Khoa cho hay.