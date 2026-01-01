Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bán trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đại lý báo tin vui đầu năm mới 2026

Cao An Biên - Dương Lan
01/01/2026 05:45 GMT+7

Một đại lý vé số ở Đồng Nai thông báo bán trúng 28 tỉ đồng xổ số miền Nam, báo tin vui tới những khách đã mua vé dịp đầu năm mới 2026.

Đại lý vé số Lê Lài ở Đồng Nai thông báo bán trúng 28 tỉ đồng xổ số miền Nam, dán bảng thông báo tới khách khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng, chia sẻ khắp mạng xã hội ngày đầu năm mới 2026.

"Thông báo! Vé số Lê Lài bán trúng đặc biệt đài Bà Rịa - Vũng Tàu. Cặp nguyên 039926 với 14 vé đặc biệt. Kính mời bà con tới đổi", phía đại lý thông tin. Đại lý cũng đăng tải hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc trước khi được bán ra cho khách.

Bán trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đại lý báo tin vui đầu năm mới 2026 - Ảnh 1.

Đại lý vé số ở Đồng Nai thông báo bán trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 năm 2025, chờ khách tới đổi

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được nhiều người quan tâm, chia sẻ dịp đầu năm 2026. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới chủ sở hữu những tờ vé trúng số, cũng có người hy vọng bản thân sẽ có lộc.

Đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 151213 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 năm 2025 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"5 tờ vé số này là của 5 người. Họ cùng đi đám giỗ mẹ chồng của 1 người bán vé số dạo, ngồi cùng bàn nên mỗi người mua 1 tờ. Mọi người đều có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng, có người nhận tiền mặt, có người nhận chuyển khoản. Trong số những người trúng, 3 người cũng bán vé số dạo. Nhờ trúng độc đắc, cuộc sống của họ có thể đỡ vất vả hơn", đại lý vé số Thanh Khoa cho hay.

Tin liên quan

Cuối năm được tặng lại vé, đại lý miền Tây trúng độc đắc xổ số miền Nam

Cuối năm được tặng lại vé, đại lý miền Tây trúng độc đắc xổ số miền Nam

Cuối năm, một đại lý vé số ở miền Tây được khách mua ủng hộ rồi tặng lại tờ vé số. Bất ngờ khi có kết quả xổ số miền Nam, tờ vé trúng độc đắc.

5 người ở Tây Ninh đi đám giỗ bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 đài Bến Tre lộ diện

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam giao thừa năm mới 2026 2026 Chúc mừng năm mới trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận