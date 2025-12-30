Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 đài Bến Tre lộ diện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 chiều nay, hình ảnh cọc vé trúng giải phụ đặc biệt đài Bến Tre, được đại lý vé số Đại Lộc ở Tây Ninh (Long An cũ) bán trúng cho khách được dân mạng chia sẻ.

Theo đó, những tờ vé có dãy may mắn 231861, trúng 50 triệu đồng/tờ. Trong khi đó, giải độc đắc xổ số Bến Tre ngày 30 tháng 12 thuộc về những tờ vé có dãy 131861.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 đài Bến Tre lộ diện sớm. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé trúng độc đắc ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo bán trúng cọc vé 84 triệu đồng cho khách, khi dãy số 039126 trúng giải khuyến khích xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 039926.

Hình ảnh những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 lộ diện sớm được dân mạng thích thú chia sẻ. Nhiều người hào hứng để lại bình luận, hy vọng bản thân có được may mắn trên.

Mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12, giải tám đài TP.HCM thuộc về những tờ vé có hai số cuối 44. Điều này đồng nghĩa với việc những ai sở hữu những tờ vé có dãy số 444444 độc lạ cũng trúng xổ số miền Nam.

Nhiều người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé có dãy số này. Trong khi đó, giải độc đắc của đài TP.HCM mở thưởng hôm qua thuộc về những tờ vé có dãy 956196.