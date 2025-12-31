Dãy số đẹp trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 chiều nay, những tờ vé số có dãy 878688 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Nhiều người chơi xổ số cho rằng đây là những tờ vé số có dãy số đẹp, mong chờ chủ nhân sớm lộ diện.



Trong khi đó, một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số đài này trúng an ủi. Cụ thể, tờ vé số có dãy 678688 trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Dân mạng cũng để lại bình luận vì đây là tờ trúng thưởng có dãy số độc lạ.

Tờ vé số trúng an ủi có dãy số 678688 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại lý vé số Ngọc Thành ở Cần Thơ mới đổi thưởng 13 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 13 tờ có dãy số 515852, 715852, 915852 thuộc đài Cần Thơ trúng an ủi trị giá 650 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 215852.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến những người may mắn, mong chờ chủ nhân những tờ trúng độc đắc đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng xổ số ngày 31 tháng 12 lộ diện.

Những tờ vé số trúng an ủi đài Cần Thơ xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 ẢNH: NVCC

Gần đây, đại lý vé số Minh Chính vừa thông báo bán và đổi thưởng thêm một vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách ở phường Linh Xuân (TP.HCM).

Cụ thể, tờ vé với mã 207, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 04 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 04 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.