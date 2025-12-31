Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dãy số đẹp trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12

Dương Lan - Cao An Biên
31/12/2025 18:31 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12, những tờ vé số có dãy 878688 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc, dân mạng cho rằng đây là dãy số đẹp.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 chiều nay, những tờ vé số có dãy 878688 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Nhiều người chơi xổ số cho rằng đây là những tờ vé số có dãy số đẹp, mong chờ chủ nhân sớm lộ diện.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số đài này trúng an ủi. Cụ thể, tờ vé số có dãy 678688 trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Dân mạng cũng để lại bình luận vì đây là tờ trúng thưởng có dãy số độc lạ.

Giao thừa 2026: Dãy số đẹp trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng an ủi có dãy số 678688 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đại lý vé số Ngọc Thành ở Cần Thơ mới đổi thưởng 13 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 13 tờ có dãy số 515852, 715852, 915852 thuộc đài Cần Thơ trúng an ủi trị giá 650 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 215852.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến những người may mắn, mong chờ chủ nhân những tờ trúng độc đắc đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng xổ số ngày 31 tháng 12 lộ diện.

Giao thừa 2026: Dãy số đẹp trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 - Ảnh 2.

Những tờ vé số trúng an ủi đài Cần Thơ xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12

ẢNH: NVCC

Gần đây, đại lý vé số Minh Chính vừa thông báo bán và đổi thưởng thêm một vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách ở phường Linh Xuân (TP.HCM).

Cụ thể, tờ vé với mã 207, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 04 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 04 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

Tin liên quan

Trước thềm năm mới 2026, người đàn ông TP.HCM bất ngờ trúng số 1 tỉ xài tết

Trước thềm năm mới 2026, người đàn ông TP.HCM bất ngờ trúng số 1 tỉ xài tết

Sát năm mới 2026, người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ trúng 1 tỉ đồng xổ số cào khi cào tại đại lý. Người bán chia sẻ điều bất ngờ.

5 người ở Tây Ninh đi đám giỗ bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 đài Bến Tre lộ diện

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 31 tháng 12 xổ số ngày 31 tháng 12 xổ số Sóc Trăng ngày 31 tháng 12 xổ số miền Trung ngày 31 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận