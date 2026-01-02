Người bán dạo giữ lại 1 tờ, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 1 tờ có dãy số 131861 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 năm 2025 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 năm 2025 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông bán vé số dạo. Người này bán hết chỉ giữ lại 1 tờ có dãy số đó, không ngờ trúng độc đắc. Ông ấy cũng ở gần đại lý, sau khi có kết quả xổ số ngày 30 tháng 12 năm 2025 đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Tôi không hỏi dự định sử dụng tiền trúng số của ông ấy nhưng có thể cuộc sống sẽ trở nên đầy đủ hơn", đại lý vé số Phước Lộc cho hay.

Đại lý vé số Lê Lài ở Đồng Nai dán dòng thông báo tìm người trúng độc đắc với dòng trạng thái: "Đại lý vé số bán trúng đặc biệt Vũng Tàu cặp nguyên 039926 (14 vé đặc biệt). Kính mời bà con tới đổi thưởng". Dòng thông báo của đại lý bán trúng độc đắc xổ số ngày 30 tháng 12 năm 2025 đài Vũng Tàu thu hút nhiều bình luận của dân mạng, mọi người mong chờ những chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 151213 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 năm 2025 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 5 tờ vé số này là của 5 người. Họ cùng đi đám giỗ mẹ chồng của 1 người bán vé số dạo, ngồi cùng bàn nên mỗi người mua 1 tờ.