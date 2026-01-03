Xuất hiện 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 đài Long An

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết bán hết và đang chờ đổi thưởng cho khách 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 42819 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 420 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 587703.



Những tờ có 5 số cuối là 42819 thuộc đài Long An trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 ẢNH: NVCC

"140 tờ vé số may mắn này được tôi trực tiếp bán ra cho khách, không phải qua bạn hàng hay đại lý cấp dưới. Hiện tôi đang chờ khách liên hệ để đổi thưởng, giao tiền trúng số cho khách. Tôi cũng rất vui khi khách trúng số khi mua vé số cầu may", anh Phước Danh cho hay.

Xổ số ngày 3 tháng 1 còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 697243, đài Bình Phước với dãy số 375684 và đài Hậu Giang với dãy số 934947 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ liên tục để chủ nhân may mắn sớm lộ diện.

Trước giờ xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long đổi thưởng 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam hôm qua (2.1). Cụ thể, 16 tờ có dãy số 295707, 595707 695707 895707 và 995707 thuộc đài Trà Vinh trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Gần đây, đại lý vé số Đại Lộc ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng cọc vé giải an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 592364, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).