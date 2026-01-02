Xuất hiện loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1 nhờ số may mắn

Đại lý vé số Đại Lộc ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng cọc vé giải an ủi đài Vĩnh Long, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1 chiều nay.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 592364, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, dãy độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 492364, nhiều người đang tìm chủ nhân sở hữu những dãy số này.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam lộ diện sớm hôm nay ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 2 tháng 1 cũng xuất hiện những tờ trúng giải khuyến khích đài Trà Vinh. Những tờ vé có dãy may mắn 195727, trong khi dãy độc đắc của đài này thuộc về dãy số 195707.

Những tờ vé số trúng xổ số miền Nam 2 tháng 1 lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ cùng lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Nhiều người mong chờ sự lộ diện của những tờ vé trúng độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

Đại lý vé số Hạnh Phát ở Đồng Nai báo bán 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 năm 2026. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 194340 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam được đại lý trực tiếp bán ra cho khách lẻ, không phải qua bạn hàng hay đại lý. Tôi mới kinh doanh vé số hơn 1 năm nay, may mắn bán trúng độc đắc cho khách nên rất mừng", đại lý vé số Hạnh Phát cho biết.