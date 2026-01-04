Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: 19 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 đài Bình Dương, Vĩnh Long

Dương Lan - Cao An Biên
04/01/2026 07:43 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM đổi thưởng 19 tờ trúng độc đắc trị giá 38 tỉ đồng của 2 đài Bình Dương và Vĩnh Long.

Đại lý vé số Tâm ở TP.HCM vừa đổi thưởng 19 tờ trúng độc đắc cho khách với số tiền trúng số lớn. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 807141 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 492364 thuộc đài Vĩnh Long cũng mở thưởng xổ số ngày 2 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

TP.HCM: 19 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 đài Bình Dương, Vĩnh Long- Ảnh 1.

19 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 195707 thuộc đài Trà Vinh trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Như vậy, trong kỳ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1, cả 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh đều ghi nhận khách trúng giải độc đắc.

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người đàn ông cách đại lý không xa. Sau khi biết trúng độc đắc, người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Minh Nhựt cho hay.

TP.HCM: 19 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 đài Bình Dương, Vĩnh Long- Ảnh 2.

2 tờ trúng độc đắc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, mới ngày đầu năm 2026, đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng vé trúng độc đắc đài An Giang, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 921013.

Cũng với dãy số trên, một đại lý khác ở Tây Ninh cũng xác nhận đổi 5 tờ vé trúng độc đắc đài An Giang. Đại lý đã chia sẻ thông tin về tờ vé số lên mạng xã hội cũng như gửi lời chúc mừng tới khách trúng độc đắc vì đã "có một cái tết ấm no".

