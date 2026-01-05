Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hai người trúng độc đắc 5 tờ xổ số miền Nam, nhận 1 tỉ tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
05/01/2026 05:45 GMT+7

Hai người ở Vĩnh Long trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam liền tới đại lý đổi thưởng. Họ đều nhận 1 tỉ đồng tiền mặt.

4Đó là chia sẻ của anh Phú Vinh (40 tuổi), chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) sau khi vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cùng 12 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam.

Hai người trúng độc đắc 5 tờ xổ số miền Nam, chỉ nhận 1 tỉ tiền mặt - Ảnh 1.

Anh Phú Vinh đổi thưởng nhiều vé trúng độc đắc cho khách

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Trà Vinh ngày 2 tháng 1, có dãy số may mắn 195707. Tổng trị giá những tờ vé số độc đắc lẫn an ủi là 10,6 tỉ đồng, chưa tính thuế. Chủ đại lý vé số Phú Vinh cho biết đã đổi thưởng cho hai khách khác nhau.

"Trong đó, có một khách nam trúng 3 tờ độc đắc trị giá 6 tỉ đồng và một khách nữ trúng 2 tờ độc đắc trị giá 4 tỉ đồng. Cả hai khách đều nhận 1 tỉ đồng tiền mặt, còn lại nhận chuyển khoản", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé số may mắn. Cũng có người để lại bình luận, hy vọng bản thân có cơ hội trúng số độc đắc.

Đại lý vé số Tâm ở TP.HCM vừa đổi thưởng 19 tờ trúng độc đắc cho khách với số tiền trúng số lớn. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 807141 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 492364 thuộc đài Vĩnh Long cũng mở thưởng xổ số ngày 2 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hai người trúng độc đắc 5 tờ xổ số miền Nam, chỉ nhận 1 tỉ tiền mặt - Ảnh 2.

Những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 195707 thuộc đài Trà Vinh trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Như vậy, trong kỳ mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 1, cả 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh đều ghi nhận khách trúng giải độc đắc.

