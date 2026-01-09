Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
09/01/2026 05:45 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM liền đến nhà đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng.

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 205933 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân may mắn của 5 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông khoảng 60 tuổi ở xã Củ Chi, TP.HCM. Sau khi có kết quả xổ số ngày 7 tháng 1, người này liên hệ đại lý và nhờ đến tận nhà đổi thưởng. Dù số tiền trúng số lớn nhưng vị khách vẫn nhận toàn bộ bằng tiền mặt. Vì còn nhiều khách liên hệ đổi thưởng nên chúng tôi không có nhiều thời gian để hỏi vì sao ông ấy chọn 5 tờ đó và dự định sử dụng tiền trúng số", đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt chia sẻ.

Người đàn ông TP.HCM trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1

ẢNH: NVCC

Hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 19 tờ trúng số. Cụ thể, 11 tờ có dãy số 229529 thuộc xổ số Đồng Nai ngày 7 tháng 1 trúng an ủi trị giá 550 triệu đồng (chưa trừ thuế) và 8 tờ có dãy số 329526 cũng thuộc đài này trúng khuyến khích trị giá 48 triệu đồng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) sau khi vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách.

Theo đó, những tờ vé số có dãy may mắn 704531 trúng xổ số Bến Tre ngày 6 tháng 1. Anh Lưu Quốc Duy cho biết khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

