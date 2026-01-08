Người phụ nữ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đi đổi thưởng 'khủng' cùng người thân

Đó là chia sẻ của anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũ sau khi vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách.

Theo đó, những tờ vé số có dãy may mắn 704531 trúng xổ số Bến Tre ngày 6 tháng 1 mới đây. Anh Lưu Quốc Duy cho biết khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

14 tờ vé "ẵm trọn" 28 tỉ đồng xổ số miền Nam ẢNH: NVCC

"Người trúng số là nữ, ngoài 40 tuổi, đi đổi thưởng cùng nhiều người thân trong gia đình. Vị khách kể trong lúc đi chợ buổi sáng có mua ủng hộ người bán 14 tờ vé, bất ngờ trúng 28 tỉ đồng. Nhận được số tiền lớn, khách mừng lắm!", anh chủ chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số ẵm trọn giải độc đắc đài Bến Tre được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người nhiệt tình để lại bình luận "xin vía", hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số.

Đại lý vé số Hùng Sơn ở Tây Ninh đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc và 5 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 823878 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 5 tờ có dãy số 523878 và 923878 cũng thuộc đài này mở thưởng xổ số ngày 5 tháng 1 trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Mới đây, đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cũng xác nhận đổi thưởng cho khách có 7 tờ trúng an ủi. Theo đó, 7 tờ có dãy số 123878 và 623878 thuộc đài TP.HCM có ngày mở thưởng là 5.1 trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).