Khách TP.HCM trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 đài Tây Ninh

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM cho biết bán trúng và vừa đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 3 số cuối là 904 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 trúng giải bảy trị giá 28 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 796976.



"Chủ nhân của 140 tờ may mắn là người đàn ông ở phường Bến Cát, TP.HCM. Người này thường xuyên mua vé số bên đại lý, thời điểm gần Tết Nguyên đán nên mua 140 tờ cầu may không ngờ trúng số. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay người này liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, mong chờ những người trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số ngày 8 tháng 1 lộ diện.

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long mới đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 205933 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân trúng độc đắc là người đàn ông, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách.

Theo đó, những tờ vé số có dãy may mắn 704531 trúng xổ số Bến Tre ngày 6 tháng 1 mới đây. Anh Lưu Quốc Duy cho biết khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.