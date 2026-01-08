Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách TP.HCM trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 đài Tây Ninh

Dương Lan - Cao An Biên
08/01/2026 17:41 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM liền thông báo bán trúng và đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM cho biết bán trúng và vừa đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 3 số cuối là 904 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 trúng giải bảy trị giá 28 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 796976.

"Chủ nhân của 140 tờ may mắn là người đàn ông ở phường Bến Cát, TP.HCM. Người này thường xuyên mua vé số bên đại lý, thời điểm gần Tết Nguyên đán nên mua 140 tờ cầu may không ngờ trúng số. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay người này liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

Khách TP.HCM trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 đài Tây Ninh - Ảnh 1.

140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, mong chờ những người trúng độc đắc đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng xổ số ngày 8 tháng 1 lộ diện.

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long mới đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 205933 thuộc đài Sóc Trăng trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân trúng độc đắc là người đàn ông, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. 

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách.

Theo đó, những tờ vé số có dãy may mắn 704531 trúng xổ số Bến Tre ngày 6 tháng 1 mới đây. Anh Lưu Quốc Duy cho biết khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Tin liên quan

Người phụ nữ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đi đổi thưởng 'khủng' cùng người thân

Người phụ nữ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, đi đổi thưởng 'khủng' cùng người thân

Mua 14 tờ vé số trong lúc đi chợ buổi sáng, một người phụ nữ ở miền Tây bất ngờ trúng độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam. Người này cùng 3 người thân trong nhà đổi thưởng tại một đại lý ở Vĩnh Long.

Lộ diện số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 7 tháng 1 đài Đồng Nai

Khách Tây Ninh trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM, nhận 8 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 xổ số ngày 8 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 8 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận