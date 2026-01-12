Nhiều đại lý đổi thưởng vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An

Đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 1 tờ có dãy số 718609 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 43 tờ gồm các dãy số 018609, 118609, 218609, 318609, 418609, 518609, 618609, 818609, 918609 cũng thuộc đài Long An trúng an ủi với tổng số tiền là 2,15 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Hàng loạt tờ trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1 đài Long An ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 1 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông, sau khi có kết quả xổ số ngày 10 tháng 1 liền liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Trong khi đó, những tờ trúng an ủi của nhiều khách khác nhau, có người nhận tiền mặt, có người nhận qua hình thức chuyển khoản. Nhân viên của đại lý đến tận nhà đổi thưởng cho khách", đại lý vé số Thanh Khoa cho hay.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng ở Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc, 12 tờ trúng an ủi thuộc đài Long An mở thưởng xổ số ngày 10 tháng 1 trị giá 6,6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc và 5 tờ trúng an ủi thuộc xổ số Bình Phước ngày 10 tháng 1 với tổng số tiền là 4,25 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1 dãy số trúng độc đắc đài TP.HCM lộ diện là 532887. Trùng hợp, dãy số này cũng trúng thêm giải tám xổ số TP.HCM hôm nay, khi có hai số cuối là 87.

Cũng theo kết quả xổ số ngày 10 tháng 1, những tờ vé số có dãy số cuối 77 trúng giải tám đài Long An. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy số đẹp 777777 của đài này trúng số.