Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiều đại lý đổi thưởng vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An

Dương Lan - Cao An Biên
12/01/2026 05:30 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1, nhiều đại lý vé số ở Tây Ninh đổi hàng loạt tờ trúng số cho khách.

Đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 1 tờ có dãy số 718609 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 43 tờ gồm các dãy số 018609, 118609, 218609, 318609, 418609, 518609, 618609, 818609, 918609 cũng thuộc đài Long An trúng an ủi với tổng số tiền là 2,15 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Nhiều đại lý đổi thưởng vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An - Ảnh 1.

Hàng loạt tờ trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1 đài Long An

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 1 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông, sau khi có kết quả xổ số ngày 10 tháng 1 liền liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Trong khi đó, những tờ trúng an ủi của nhiều khách khác nhau, có người nhận tiền mặt, có người nhận qua hình thức chuyển khoản. Nhân viên của đại lý đến tận nhà đổi thưởng cho khách", đại lý vé số Thanh Khoa cho hay.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng ở Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ trúng độc đắc, 12 tờ trúng an ủi thuộc đài Long An mở thưởng xổ số ngày 10 tháng 1 trị giá 6,6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc và 5 tờ trúng an ủi thuộc xổ số Bình Phước ngày 10 tháng 1 với tổng số tiền là 4,25 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1 dãy số trúng độc đắc đài TP.HCM lộ diện là 532887. Trùng hợp, dãy số này cũng trúng thêm giải tám xổ số TP.HCM hôm nay, khi có hai số cuối là 87.

Cũng theo kết quả xổ số ngày 10 tháng 1, những tờ vé số có dãy số cuối 77 trúng giải tám đài Long An. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số có dãy số đẹp 777777 của đài này trúng số.

Tin liên quan

TP.HCM: 3 người phụ nữ trúng 8 tỉ xổ số miền Nam nhờ… cuộc hẹn cà phê

TP.HCM: 3 người phụ nữ trúng 8 tỉ xổ số miền Nam nhờ… cuộc hẹn cà phê

Hẹn nhau đi uống cà phê ở TP.HCM rồi mua vé số có cùng một dãy, 3 người phụ nữ bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam mới đây, chia nhau 8 tỉ đồng.

Một người trúng 42 vé xổ số miền Nam hơn 2 tỉ, nhận chuyển khoản toàn bộ

Bất ngờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1: Trúng 2 giải!

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 10 tháng 1 xổ số ngày 10 tháng 1 xổ số miền Trung ngày 10 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận