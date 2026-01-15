Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

3 chị em cùng hàng xóm trúng độc đắc xổ số miền Nam, chia nhau 10 tỉ

Cao An Biên - Dương Lan
15/01/2026 05:45 GMT+7

3 chị em trong gia đình cùng người hàng xóm bất ngờ trúng 5 tờ vé số độc đắc xổ số miền Nam, chia nhau 10 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ chuyện đổi thưởng thú vị.

Đó là chia sẻ từ hệ thống đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh sau khi vừa đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho 4 khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 833192, trúng xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 13 tháng 1. Người trúng là 3 chị em trong gia đình cùng người hàng xóm, họ nhận toàn bộ số tiền qua hình thức chuyển khoản, theo tiết lộ từ đại lý.

3 chị em cùng hàng xóm trúng độc đắc, chia nhau 10 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

5 tờ vé số trúng độc đắc lộ diện

ẢNH: NVCC

"Họ mua vé số ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc nên rất vui. Trong 4 người, có một người trúng 4 tỉ đồng, còn lại trúng 2 tỉ đồng. Sau khi kiểm tra vé số, chúng tôi làm thủ tục đổi thưởng cho khách", đại lý cho biết.

Hình ảnh những tờ vé trúng lớn xổ số miền Nam được dân mạng chia sẻ. Nhiều người thích thú để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng bản thân được trúng số.

Đại lý vé số Phương Trang ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 656152 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông ở xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh. Sau khi có kết quả xổ số ngày 11 tháng 1, người này liên hệ đại lý và nhờ đến tận nhà đổi thưởng. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, tôi không hỏi vì sao số tiền lớn như vậy lại không chuyển khoản vì đó là quyết định của khách. Đại lý vé số cấp 1 của tôi kinh doanh hơn 20 năm, thường xuyên đổi vé số trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Phương Trang cho hay.

