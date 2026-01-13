Khách TP.HCM mua 14 tờ, cho bạn 2 tờ: Trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1

Đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 12 tờ trúng số. Cụ thể, 12 tờ có 5 số cuối là 68954 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1 trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 120 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 833192.



Đại lý vé số Thúy Hòa đổi thưởng cho khách có 12 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông. Người này ghé đại lý mua 14 tờ vé số, sau đó đi uống cà phê cho bạn 2 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, vị khách liền đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Còn người bạn của anh ấy có 2 tờ trúng số chưa liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Xổ số ngày 13 tháng 1 còn có thêm đài Bến Tre với dãy số 668726 và đài Bạc Liêu với dãy số 075394 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn và trông chờ những người trúng độc đắc xổ số hôm nay lộ diện.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1 những tờ vé trúng giải nhì đài Cà Mau, có dãy số cuối may mắn 86207 bất ngờ trúng thêm giải tám, khi có hai số cuối là 07. Người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra trùng hợp thú vị, khi 3 ngày liên tục xổ số miền Nam xuất hiện dãy số trúng tới 2 giải.