Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách TP.HCM mua 14 tờ, cho bạn 2 tờ: Trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1

Dương Lan - Cao An Biên
13/01/2026 17:33 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM liền đổi thưởng cho khách có 12 tờ trúng số.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 12 tờ trúng số. Cụ thể, 12 tờ có 5 số cuối là 68954 thuộc đài Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1 trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 120 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 833192.

Khách TP.HCM mua 14 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1, cho bạn 2tờ - Ảnh 1.

Đại lý vé số Thúy Hòa đổi thưởng cho khách có 12 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông. Người này ghé đại lý mua 14 tờ vé số, sau đó đi uống cà phê cho bạn 2 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, vị khách liền đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Còn người bạn của anh ấy có 2 tờ trúng số chưa liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Xổ số ngày 13 tháng 1 còn có thêm đài Bến Tre với dãy số 668726 và đài Bạc Liêu với dãy số 075394 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn và trông chờ những người trúng độc đắc xổ số hôm nay lộ diện.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1 những tờ vé trúng giải nhì đài Cà Mau, có dãy số cuối may mắn 86207 bất ngờ trúng thêm giải tám, khi có hai số cuối là 07. Người chơi xổ số nhanh chóng tìm ra trùng hợp thú vị, khi 3 ngày liên tục xổ số miền Nam xuất hiện dãy số trúng tới 2 giải.

Tin liên quan

Trùng hợp hiếm gặp: Vé trúng độc đắc 2 đài xổ số miền Nam có dãy số giống nhau

Trùng hợp hiếm gặp: Vé trúng độc đắc 2 đài xổ số miền Nam có dãy số giống nhau

Nhiều người chơi xổ số thích thú khi 3 số cuối của tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Phước cũng trùng với 3 số cuối của vé trúng độc đắc đài Hậu Giang mở thưởng cùng ngày.

Bất ngờ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1: 3 ngày liền có vé… trúng 2 giải!

Nhiều đại lý đổi thưởng vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1 xổ số ngày 13 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 13 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận