Trùng hợp hiếm gặp: Vé trúng độc đắc 2 đài xổ số miền Nam có dãy số giống nhau

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Phước, trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, tờ vé có dãy số may mắn 728158, mở thưởng xổ số ngày 10 tháng 1 mới đây.

Tờ vé trúng độc đắc được đại lý vé số Rô Thanh đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Khách trúng là nam, là người quen của tôi, tuổi trung niên. Người trúng nhận 1 tỉ đồng tiền mặt, còn lại nhận chuyển khoản. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng", chị Kim Thanh chia sẻ.

Nhiều người chơi xổ số thích thú khi 3 số cuối của tờ vé trúng độc đắc này cũng trùng với 3 số cuối của vé trúng độc đắc đài Hậu Giang mở thưởng cùng ngày, gọi đây là "trùng hợp hiếm gặp". Cụ thể, giải độc đắc xổ số Hậu Giang ngày 10 tháng 1 có dãy may mắn 295158.

Đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 1 tờ có dãy số 718609 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 43 tờ gồm các dãy số 018609, 118609, 218609, 318609, 418609, 518609, 618609, 818609, 918609 cũng thuộc đài Long An trúng an ủi với tổng số tiền là 2,15 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 1 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông, sau khi có kết quả xổ số ngày 10 tháng 1 liền liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Trong khi đó, những tờ trúng an ủi của nhiều khách khác nhau, có người nhận tiền mặt, có người nhận qua hình thức chuyển khoản. Nhân viên của đại lý đến tận nhà đổi thưởng cho khách", đại lý vé số Thanh Khoa cho hay.