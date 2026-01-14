Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khách Tây Ninh trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, nhận 28 tỉ tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
14/01/2026 05:45 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc, trị giá 28 tỉ đồng.

Đại lý vé số Phương Trang ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 656152 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông ở xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh. Sau khi có kết quả xổ số ngày 11 tháng 1, người này liên hệ đại lý và nhờ đến tận nhà đổi thưởng. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, tôi không hỏi vì sao số tiền lớn như vậy lại không chuyển khoản vì đó là quyết định của khách. Đại lý vé số cấp 1 của tôi kinh doanh hơn 20 năm, thường xuyên đổi vé số trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Phương Trang cho hay.

Khách Tây Ninh trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, nhận 28 tỉ tiền mặt - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy 677688 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Phước, trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, tờ vé có dãy số may mắn 728158, mở thưởng xổ số ngày 10 tháng 1 mới đây.

