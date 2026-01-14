Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1, khách liền lì xì đại lý

Dương Lan - Cao An Biên
14/01/2026 17:58 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1, một đại lý vé số ở Đồng Nai liền đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số.

Đại lý vé số Hải Diệu 1 ở Đồng Nai cho biết vừa đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1 cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 4 số cuối là 3559 thuộc đài Đồng Nai trúng giải năm, mỗi tờ trị giá 1 triệu đồng với tổng số tiền là 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 440871.

Trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1, khách lì xì đại lý - Ảnh 1.

140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1

ẢNH: NVCC

"Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, vị khách liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Người này có lì xì cho đại lý và gửi 5 triệu nhờ đại lý mua đồ cúng thần tài sau khi gặp may mắn", đại lý vé số Hải Diệu 1 cho hay.

Xổ số ngày 14 tháng 1 còn có thêm đài Cần Thơ với dãy số 420771 và đài Sóc Trăng với dãy số 311981 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Đại lý vé số Phương Trang ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 656152 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông ở xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh. Sau khi có kết quả xổ số ngày 11 tháng 1, người này liên hệ đại lý và nhờ đến tận nhà đổi thưởng.

Tin liên quan

Khách Tây Ninh trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, nhận 28 tỉ tiền mặt

Khách Tây Ninh trúng độc đắc 14 tờ xổ số miền Nam, nhận 28 tỉ tiền mặt

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc, trị giá 28 tỉ đồng.

Khách TP.HCM mua 14 tờ, cho bạn 2 tờ: Trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 1

Trùng hợp hiếm gặp: Vé trúng độc đắc 2 đài xổ số miền Nam có dãy số giống nhau

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1 xổ số ngày 14 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 14 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận