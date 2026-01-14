Trúng 140 tờ xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1, khách liền lì xì đại lý

Đại lý vé số Hải Diệu 1 ở Đồng Nai cho biết vừa đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1 cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 4 số cuối là 3559 thuộc đài Đồng Nai trúng giải năm, mỗi tờ trị giá 1 triệu đồng với tổng số tiền là 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 440871.



140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1 ẢNH: NVCC

"Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, vị khách liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Người này có lì xì cho đại lý và gửi 5 triệu nhờ đại lý mua đồ cúng thần tài sau khi gặp may mắn", đại lý vé số Hải Diệu 1 cho hay.

Xổ số ngày 14 tháng 1 còn có thêm đài Cần Thơ với dãy số 420771 và đài Sóc Trăng với dãy số 311981 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Đại lý vé số Phương Trang ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 656152 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông ở xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh. Sau khi có kết quả xổ số ngày 11 tháng 1, người này liên hệ đại lý và nhờ đến tận nhà đổi thưởng.