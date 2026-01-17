Nhiều người ở TP.HCM mua trúng cọc vé độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam

Đại lý vé số Minh Chính ở TP.HCM xác nhận vừa bán trúng 14 tờ vé độc đắc xổ số miền Nam mới đây. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 440871 trúng xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 1.

14 tờ vé số trúng độc đắc 28 tỉ đồng, mở thưởng xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 1 được nhiều người ở TP.HCM mua. Đại lý vé số Minh Chính cho biết đã đổi thưởng cho nhiều khách ẢNH: NVCC

"Những tờ vé được đại lý của chúng tôi nằm trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hạnh Thông bán trúng cho nhiều khách khác nhau ở TP.HCM. Chúng tôi cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách. Chúc mừng những vị khách may mắn", phía đại lý cho biết.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cũng gửi lời chúc mừng khách hàng tại TP.HCM trúng thưởng giải đặc biệt kỳ vé 1K2 vé số Đồng Nai mở thưởng ngày 14.1.2026.

Đáng chú ý, đại lý vé số Minh Chính cũng vừa bán và đổi thưởng 2 vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách. 2 khách trúng 2 tờ xổ số cào và cùng đổi thưởng vào lúc 14 giờ ngày 14.1.

Cụ thể, tờ vé số mã 207 thuộc trò chơi "ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 47 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 47 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

Tờ vé số trúng giải còn lại cũng có mã 207 thuộc trò chơi "ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 27 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 27 trong "ô số trúng thưởng" nên 1 tỉ đồng thuộc về vị khách may mắn.