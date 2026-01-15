May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

Đại lý vé số Minh Chính ở phường Hạnh Thông, TP.HCM cho biết vừa bán và đổi thưởng 2 vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách. 2 khách trúng 2 tờ xổ số cào và cùng đổi thưởng vào lúc 14 giờ ngày 14.1.



Cụ thể, tờ vé số mã 207 thuộc trò chơi "ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 47 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 47 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

Tờ vé số trúng giải còn lại cũng có mã 207 thuộc trò chơi "ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 27 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 27 trong "ô số trúng thưởng" nên 1 tỉ đồng thuộc về vị khách may mắn.

Đại lý vé số Minh Chính cùng lúc đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng đặc biệt ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ xổ số cào may mắn là 2 người, một phụ nữ và một đàn ông, họ cùng đổi thưởng một khung giờ. Hai người là khách quen của đại lý, mua nhiều tờ cào cho vui, không ngờ trúng đặc biệt. Họ đều nhận thưởng bằng tiền mặt, đây là lần đầu tiên đại lý cùng lúc đổi xổ số cào trúng đặc biệt cho khách", đại lý vé số Minh Chính cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số cào mang lại may mắn cho nhiều khách khiến nhiều người hào hứng, thích thú chia sẻ. Người chơi xổ số để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ gặp may mắn trên trong thời gian tới.

Cách đây vài tuần, đại lý vé số Minh Chính cũng thông báo bán và đổi thưởng thêm một vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách ở phường Linh Xuân (TP.HCM).

Cụ thể, tờ vé với mã 207, thuộc trò chơi Ô số bí ẩn. Sau khi cào, số 04 trị giá 1 tỉ đồng trong Ô số của bạn trùng với số 04 trong Ô số trúng thưởng nên vị khách trúng giải đặc biệt.