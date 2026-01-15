Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

Dương Lan - Cao An Biên
15/01/2026 16:16 GMT+7

Gần đây, một đại lý vé số đổi thưởng cho 2 khách có 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng. Điều trùng hợp là 2 vị khách cùng cào, cùng đổi thưởng trong một khung giờ.

Đại lý vé số Minh Chính ở phường Hạnh Thông, TP.HCM cho biết vừa bán và đổi thưởng 2 vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách. 2 khách trúng 2 tờ xổ số cào và cùng đổi thưởng vào lúc 14 giờ ngày 14.1.

Cụ thể, tờ vé số mã 207 thuộc trò chơi "ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 47 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 47 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

Tờ vé số trúng giải còn lại cũng có mã 207 thuộc trò chơi "ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 27 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 27 trong "ô số trúng thưởng" nên 1 tỉ đồng thuộc về vị khách may mắn.

Trùng hợp hiếm thấy: Đại lý đổi 2 xổ số cào TP.HCM trúng 1 tỉ cùng lúc - Ảnh 1.

Đại lý vé số Minh Chính cùng lúc đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng đặc biệt

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ xổ số cào may mắn là 2 người, một phụ nữ và một đàn ông, họ cùng đổi thưởng một khung giờ. Hai người là khách quen của đại lý, mua nhiều tờ cào cho vui, không ngờ trúng đặc biệt. Họ đều nhận thưởng bằng tiền mặt, đây là lần đầu tiên đại lý cùng lúc đổi xổ số cào trúng đặc biệt cho khách", đại lý vé số Minh Chính cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số cào mang lại may mắn cho nhiều khách khiến nhiều người hào hứng, thích thú chia sẻ. Người chơi xổ số để lại bình luận hy vọng bản thân sẽ gặp may mắn trên trong thời gian tới.

Cách đây vài tuần, đại lý vé số Minh Chính cũng thông báo bán và đổi thưởng thêm một vé trúng giải đặc biệt xổ số cào TP.HCM trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách ở phường Linh Xuân (TP.HCM).

Cụ thể, tờ vé với mã 207, thuộc trò chơi Ô số bí ẩn. Sau khi cào, số 04 trị giá 1 tỉ đồng trong Ô số của bạn trùng với số 04 trong Ô số trúng thưởng nên vị khách trúng giải đặc biệt.

Tin liên quan

Vừa thêm một người trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM: 10.000 đồng 'đổi'... 1 tỉ

Vừa thêm một người trúng độc đắc xổ số cào TP.HCM: 10.000 đồng 'đổi'... 1 tỉ

Lấy 10.000 đồng mua 1 vé xổ số cào TP.HCM, người đàn ông bất ngờ trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng. Đại lý đổi thưởng tiết lộ gì?

Người đàn ông bán rau cải ở Vĩnh Long trúng 1 tỉ xổ số cào TP.HCM

Bất ngờ ngay tại đại lý TP.HCM: Người đàn ông trúng 1 tỉ xổ số cào

Khám phá thêm chủ đề

xổ số cào tp.hcm trúng đặc biệt xổ số cào TP.HCM xổ số miền Nam xổ số cào trúng đặc biệt xổ số cào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận