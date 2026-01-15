Xuất hiện 168 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 đài An Giang, Bình Thuận

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng 168 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 09795 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 1,4 tỉ đồng.



28 tờ có dãy số 346327 và 346347 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số ngày 15 tháng 1 trúng khuyến khích với tổng số tiền là 168 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 346307.

140 tờ trúng giải ba theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 168 tờ may mắn là 3 khách quen của đại lý. Mỗi người đều mua 140 tờ, trong đó 1 người trúng 1,4 tỉ, 2 người còn lại mỗi người trúng 84 triệu đồng. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, họ liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ngày nào những vị khách này cũng mua cặp nguyên gồm 140 tờ", anh Lưu Quốc Duy cho hay.

Clip anh Duy đổi thưởng 168 tờ trúng số cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 có thêm đài Tây Ninh với dãy số 430028, đài An Giang với dãy số 397902 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hải Diệu 1 ở Đồng Nai đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 1 cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 4 số cuối là 3559 thuộc đài Đồng Nai trúng giải năm, mỗi tờ trị giá 1 triệu đồng với tổng số tiền là 140 triệu đồng.