Doanh thu gần 63.000 tỉ trong 5 năm, Xổ số kiến thiết TP.HCM nộp ngân sách thế nào?

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 - 2025.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (giữa) gửi hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tại hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 - 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Sự kiện có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cùng đại diện các sở, ngành TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội cùng lãnh đạo các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.

Về phía Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM có sự góp mặt của ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng giám đốc cùng ban lãnh đạo công ty. Hội nghị cũng có sự góp mặt của hơn 130 đại lý vé số, các đơn vị đối tác, khách hàng của công ty.

Hoạt động kinh doanh của Xổ số kiến thiết TP.HCM thế nào?

Trong báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2030 cũng như Tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2026 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025, công ty đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, tổng doanh thu (có VAT) là 62.585 tỉ đồng, so sánh với giai đoạn 2016 - 2020 tăng 20.432 tỉ đồng, bằng 148,39%, so với kế hoạch tăng 1.520 tỉ đồng, bằng 102,48%. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 13,01%.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2021 - 2025 là 8.588 tỉ đồng. Công ty nộp thuế, ngân sách nhà nước là 21.033 tỉ đồng, so sánh thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 tăng 6.355 tỉ đồng, bằng 143,29%, so với kế hoạch tăng 2.085 tỉ đồng, bằng 105,29%. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm 10,67%.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đánh giá cao những kết quả Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 - 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống vẫn là nguồn thu chính. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM được phát hành 2 kỳ/tuần vào ngày thứ hai và thứ bảy, thị trường tiêu thụ vé số gồm 13/21 tỉnh, thành phố trong khu vực miền Nam (trước sáp nhập), hệ thống phát hành, tiêu thụ vé số đến hiện nay có 135 đại lý và hơn 40.000 người bán dạo.

Với xổ số truyền thống, doanh thu 5 năm 2021 - 2025 (chưa VAT) là 52.583 tỉ đồng, so với thực hiện 5 năm 2016 - 2020 tăng 12.636 tỉ đồng, bằng 131,63%, tốc độ tăng trưởng bình quân năm là 22,39% và chiếm 87,68% tổng doanh thu của công ty. Tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân đạt từ 85,09% - 99,75%.

Trong năm 2025 vừa qua, tổng doanh thu (có VAT) của Xổ số kiến thiết TP.HCM là 15.726 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.912 tỉ đồng và nộp thuế, ngân sách nhà nước tới 5.089 tỉ đồng. Trong đó, xổ số truyền thống góp doanh thu tới 12.958 tỉ đồng.

Xổ số kiến thiết TP.HCM chi hoa hồng bán vé số đạt 2.000 tỉ đồng/năm

Theo Xổ số kiến thiết TP.HCM, xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (21 tỉnh, thành cũ) chi hoa hồng bán vé số đạt 23.000 tỉ đồng/năm và người bán vé số dạo thường xuyên khoảng 250.000 người.

Riêng tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM chi hoa hồng bán vé số đạt 2.000 tỉ đồng/năm và người bán vé số dạo thường xuyên khoảng 40.000 người.

Cùng với việc mang lại nguồn thu ngân sách, Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết hoạt động xổ số kiến thiết đã góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình, cho những người có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn, bệnh tật, không đủ điều kiện làm việc ở các ngành nghề khác.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội cho các tổ chức ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều đại lý vé số được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo thực tế phát hành và tiêu thụ vé số hiện nay thì thu nhập bình quân của người bán vé số dạo có thể đạt từ 6 đến hơn 9 triệu đồng/tháng, giúp họ có điều kiện từng bước ổn định cuộc sống.

Số liệu từ Xổ số kiến thiết TP.HCM, do loại hình xổ số truyền thống hoạt động theo cơ chế thị trường chung nên vé số trúng thưởng thường phân bổ rộng khắp trên địa bàn 21 tỉnh, thành trong khu vực miền Nam (số lượng trước khi sáp nhập), theo cặp vé phát hành hiện nay thì 1 công ty phát hành 140 tỉ đồng với tỷ lệ tiêu thụ đều đạt gần 100%, như vậy bình quân một ngày có 42 vé trúng giải đặc biệt cùng nhiều giải phụ khác.

Như vậy, chi trả thưởng trúng xổ số của cả khu vực miền Nam (21 công ty) khoảng 78.000 tỉ đồng/năm, trong đó, vé trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng hơn 15.000 vé, tương ứng với 30.000 tỉ đồng. Vé số trúng các giải phụ khác hơn 48.000 tỉ đồng.