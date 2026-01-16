Lộ diện 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1; dãy 555555 được truy tìm

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1 chiều nay, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 14 tờ vé độc đắc trị giải 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy 674308 trúng đài Trà Vinh.

Những tờ vé trúng độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1 lộ diện ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, những tờ vé số đẹp dãy 555555 bất ngờ được nhiều người truy tìm, khi giải tám đài Bình Dương thuộc về những vé có hai số cuối giống nhau 55. Xổ số ngày 16 tháng 1 hôm nay mở thưởng thêm hai đài là Vĩnh Long với dãy độc đắc là 670271 và Trà Vinh với dãy số độc đắc 962541.

Chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ cho biết hôm nay anh sưu tầm dãy 111111 xổ số Vĩnh Long. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười. Với anh, những tờ vé số dãy đẹp dù trúng giải nào cũng đều khiến người chơi xổ số thích thú, xem đó là may mắn.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy cũng đã đổi thưởng 168 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 09795 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 1,4 tỉ đồng.

Người chơi xổ số cũng quan tâm tới những tờ vé số đẹp ẢNH: NVCC

28 tờ có dãy số 346327 và 346347 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số ngày 15 tháng 1 trúng khuyến khích với tổng số tiền là 168 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 346307.