Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lộ diện 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1; dãy 555555 được truy tìm

Cao An Biên - Dương Lan
16/01/2026 17:01 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1, 14 vé trúng 28 tỉ đồng đài Bình Dương lộ diện. Những tờ vé số đẹp 555555 trúng số hôm nay cũng được dân mạng truy tìm.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1 chiều nay, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 14 tờ vé độc đắc trị giải 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy 674308 trúng đài Trà Vinh.

Lộ diện 28 tỉ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1; dãy 555555 trúng số - Ảnh 1.

Những tờ vé trúng độc đắc 28 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1 lộ diện

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, những tờ vé số đẹp dãy 555555 bất ngờ được nhiều người truy tìm, khi giải tám đài Bình Dương thuộc về những vé có hai số cuối giống nhau 55. Xổ số ngày 16 tháng 1 hôm nay mở thưởng thêm hai đài là Vĩnh Long với dãy độc đắc là 670271 và Trà Vinh với dãy số độc đắc 962541.

Chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ cho biết hôm nay anh sưu tầm dãy 111111 xổ số Vĩnh Long. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười. Với anh, những tờ vé số dãy đẹp dù trúng giải nào cũng đều khiến người chơi xổ số thích thú, xem đó là may mắn.

Mới đây, anh Lưu Quốc Duy cũng đã đổi thưởng 168 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 09795 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 1,4 tỉ đồng.

Lộ diện 28 tỉ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1; dãy 555555 trúng số - Ảnh 2.
Lộ diện 28 tỉ trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1; dãy 555555 trúng số - Ảnh 3.

Người chơi xổ số cũng quan tâm tới những tờ vé số đẹp

ẢNH: NVCC

28 tờ có dãy số 346327 và 346347 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số ngày 15 tháng 1 trúng khuyến khích với tổng số tiền là 168 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 346307.

Tin liên quan

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam đài Cà Mau

Nhờ dãy số đẹp, nữ công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam đài Cà Mau

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 1, một đại lý vé số ở Tây Ninh liền đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc có dãy số đẹp.

May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

Xuất hiện 168 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 1 đài An Giang, Bình Thuận

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 16 tháng 1 xổ số ngày 16 tháng 1 xổ số miền nam 16 tháng 1 xổ số miền nam ngày 15 tháng 1 xổ số bình dương ngày 16 tháng 1 xổ số vĩnh long ngày 16 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận