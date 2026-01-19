Kiểm tra bờ kênh Tàu Hủ sạt lở, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu khắc phục khẩn cấp

Sáng 19.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo các sở ngành kiểm tra thực địa khu vực bờ kênh Tàu Hủ (phường Chánh Hưng) bị sạt lở.

Sự cố sạt lở bờ kênh Tàu Hủ xảy ra sáng 18.1, trên tuyến đường Ba Đình (đoạn gần công viên 310 Hưng Phú), gồm bờ kênh, vỉa hè và một phần mặt đường. Đoạn sạt lở dài khoảng 30 m, rộng khoảng 16 m tính từ bờ kè vào đường Ba Đình.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng của phường đã rào chắn, điều phối giao thông. Sau một ngày, vết nứt và phạm vi sạt lở lan rộng. Phường sẽ mở rộng phạm vi rào chắn, điều phối giao thông, hạn chế toàn bộ phương tiện đi về khu vực này, tổ chức hướng đi khác cho người dân đi vào nhà.

Đoạn bờ kè bị sạt lở kênh Tàu Hủ dài khoảng 30 m, rộng 16 m vào trong đường Ba Đình ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại diện Sở Xây dựng cho biết ban đầu, khu vực này chỉ bị lún, sau đó mới sạt lở. Hiện chưa thể kết luận nguyên nhân dẫn đến sự cố, các đơn vị đang khảo sát để tìm ra nguyên nhân. Ở phía dưới đoạn đường bị sạt lở có 2 đường cống thoát nước thải, đường kính 1,8 m và 2,2 m.

Trong chiều 19.1, đơn vị sẽ hút nước và kiểm tra đường cống xem có dấu hiệu rò rỉ mối nối hay không. Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất xem xét áp dụng tình huống cấp bách, để sớm hoàn trả mặt đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra hiện trường đoạn bờ kênh bị sạt lở ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng tình, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đánh giá sự cố sạt lở bờ kênh Tàu Hủ ảnh hưởng đến các hạ tầng kỹ thuật quan trọng và cuộc sống người dân xung quanh. Căn cứ quy định hiện hành, sự cố sạt lở được xếp vào nhóm đặc biệt nguy hiểm, cần áp dụng giải pháp xử lý khẩn cấp, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.HCM.

"Khu vực này cần xử lý khẩn cấp để khôi phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như việc đi lại của người dân", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định.

Rà soát toàn tuyến kênh Tàu Hủ

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động, ứng phó kịp thời của phường Chánh Hưng trong việc xử lý ban đầu đối với sự cố sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Thạnh nhấn mạnh đây là sự cố khẩn cấp, tính chất nghiêm trọng, nếu không có giải pháp cấp bách xử lý ngay thì phạm vi sạt lở sẽ lan rộng. Trước mắt, lãnh đạo TP.HCM thống nhất áp dụng cơ chế khẩn cấp. Trong ngày 19.1, các sở ngành phải tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp khắc phục.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu khắc phục sự cố sạt lở bờ kênh Tàu Hủ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về lâu dài, Sở Xây dựng phối hợp địa phương khảo sát toàn tuyến, nhất là những đoạn cong để có phương án xử lý, không để xảy ra sự cố rồi mới khắc phục. Hiện một số đoạn chuột đào hang làm tổ phía dưới bờ kè, nước chảy vào lâu ngày làm rỗng bên dưới tạo hàm ếch.

"Với tính chất khẩn cấp, các đơn vị tập trung xử lý nhanh nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, hoàn thành trước Tết Nguyên đán", Phó chủ tịch Bùi Minh Thạnh yêu cầu. Bên cạnh đó, phường cử lực lượng túc trực suốt quá trình khảo sát, thi công, đảm bảo an toàn cho người dân.