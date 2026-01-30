TP.HCM chính thức hợp nhất 3 trung tâm đăng kiểm

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định hợp nhất 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, 50-02S và 50-03S thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM, trực thuộc Sở Xây dựng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.2.

Theo quyết định, việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố.

Về vị trí pháp lý, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cũng như ngân hàng thương mại theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng và sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50.03S sẽ được hợp nhất từ ngày 1.2 ẢNH: QUANG THUẦN

Trung tâm thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; đồng thời thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo quy định.

Sau hợp nhất, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM có 3 cơ sở đăng kiểm trực thuộc, gồm số 79 quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình), số 343/20 Lạc Long Quân (phường Hòa Bình) và lô số 13 đường số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng (phường Tân Tạo). Việc giữ nguyên các cơ sở đăng kiểm nhằm bảo đảm hoạt động kiểm định không bị gián đoạn, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo trung tâm gồm giám đốc và các phó giám đốc. Trường hợp số lượng cấp phó nhiều hơn mức tối đa theo quy định, trung tâm xây dựng lộ trình điều chỉnh, chậm nhất sau 5 năm về khung quy định.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm. Việc bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và thay đổi con dấu phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.