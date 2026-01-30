Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM chính thức hợp nhất 3 trung tâm đăng kiểm

Sỹ Đông
Sỹ Đông
30/01/2026 14:52 GMT+7

3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TP.HCM gồm 50-01S, 50-02S và 50-03S sẽ chính thức hợp nhất thành một đơn vị từ ngày 1.2.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định hợp nhất 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, 50-02S và 50-03S thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM, trực thuộc Sở Xây dựng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.2.

Theo quyết định, việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố.

Về vị trí pháp lý, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cũng như ngân hàng thương mại theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng và sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

TP.HCM chính thức hợp nhất 3 trung tâm đăng kiểm - Ảnh 1.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50.03S sẽ được hợp nhất từ ngày 1.2

ẢNH: QUANG THUẦN

Trung tâm thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; đồng thời thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo quy định.

Sau hợp nhất, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP.HCM có 3 cơ sở đăng kiểm trực thuộc, gồm số 79 quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình), số 343/20 Lạc Long Quân (phường Hòa Bình) và lô số 13 đường số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng (phường Tân Tạo). Việc giữ nguyên các cơ sở đăng kiểm nhằm bảo đảm hoạt động kiểm định không bị gián đoạn, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo trung tâm gồm giám đốc và các phó giám đốc. Trường hợp số lượng cấp phó nhiều hơn mức tối đa theo quy định, trung tâm xây dựng lộ trình điều chỉnh, chậm nhất sau 5 năm về khung quy định.

UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm. Việc bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và thay đổi con dấu phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Tin liên quan

Cục Đăng kiểm nói gì về lo ngại '96% xe xăng phải ngừng bán vào 2030'?

Cục Đăng kiểm nói gì về lo ngại '96% xe xăng phải ngừng bán vào 2030'?

Theo Cục Đăng kiểm, thông tin '96% xe xăng phải ngừng bán vào năm 2030 tại Việt Nam' là không chính xác, gây hiểu nhầm.

Từ 1.2026, bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính ô tô khi đăng kiểm

Cần xử nghiêm nhân viên đăng kiểm sách nhiễu

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm đăng kiểm TP.HCM hợp nhất trung tâm đăng kiểm đăng kiểm xe ô tô ở TP.HCM UBND TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận