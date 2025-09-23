Cục Đăng kiểm nói gì về lo ngại '96% xe xăng phải ngừng bán vào 2030'?

Dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về tiêu thụ nhiên liệu do Cục Đăng kiểm xây dựng đặt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km chỉ là mục tiêu trung bình toàn đội xe quốc gia đến năm 2030 (chỉ áp dụng cho xe mới), không phải là yêu cầu đồng nhất cho tất cả các xe.

Quy định này nhằm cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, năm 2022 Thủ tướng ban hành Quyết định số 876 phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải.

Quy định mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ góp phần giảm phát thải và ô nhiễm môi trường ẢNH: PHẠM HỮU

Trước đó, Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm xây dựng quy định giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu cho phương tiện giao thông đường bộ theo lộ trình, thay thế các quy định hiện hành có mức giới hạn tiêu thụ nhiên liệu chưa đạt hiệu quả cao trong việc giảm phát thải khí carbon.

Hiện dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về tiêu thụ nhiên liệu đã được Cục Đăng kiểm hoàn tất, trình Bộ Xây dựng lấy ý kiến góp ý có đề xuất mục tiêu mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (CAFC) của toàn bộ mảng xe con tại Việt Nam ở mức 4,83 lít/100 km vào năm 2030.

Góp ý cho dự thảo trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng mục tiêu CAFC 4,83 lít/100 km vào năm 2030 là quá nghiêm ngặt. Theo VAMA, có khoảng 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid hiện tại không đạt chuẩn theo đề xuất của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, ông Lê Hồng Việt, Phó giám đốc Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm), cho biết dự thảo tiêu chuẩn về mức tiêu thụ nhiên liệu hiện nay mới trong quá trình lấy ý kiến, chưa ban hành và chỉ mang tính chất khuyến khích áp dụng. Do đó, không làm phát sinh nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp và người dân tại thời điểm này.

Cụ thể, mức CAFC 4,83 lít/100 km không áp dụng trực tiếp cho từng mẫu xe hay từng doanh nghiệp, mà chỉ là mục tiêu trung bình của quốc gia.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có mục tiêu riêng dựa trên cơ cấu sản phẩm và khối lượng trung bình của đoàn xe do mình sản xuất hoặc nhập khẩu. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này chỉ với xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, không áp dụng đối với các xe đã và đang lưu hành.

Theo ông Việt, ban soạn thảo đã thường xuyên lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu ô tô để bảo đảm tính khả thi. Ngày 21.8, VAMA đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với mục tiêu hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km vào năm 2035, coi đây là đóng góp thiết thực cho mục tiêu giảm phát thải quốc gia.

Nghiên cứu lộ trình áp dụng phù hợp

Hiện ban soạn thảo vẫn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động chi tiết dựa trên dữ liệu thị trường và xu hướng phát triển phương tiện trong nước, đặc biệt là sự gia tăng tỷ lệ xe điện, để có lộ trình áp dụng hợp lý, bảo đảm vừa thực hiện cam kết quốc tế, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường Việt Nam.

Theo Cục Đăng kiểm, việc áp dụng tiêu chuẩn về mức tiêu thụ nhiên liệu buộc các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải đầu tư công nghệ mới như động cơ hybrid điện, động cơ điện, hệ thống phun xăng trực tiếp, hộp số vô cấp, thiết kế khí động học tối ưu hơn.

Người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, ít phát thải hơn, giúp giảm chi phí vận hành.

Việc áp dụng tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu là bước đi quan trọng để Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP26 (phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050), góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.