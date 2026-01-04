Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Từ 1.2026, bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính ô tô khi đăng kiểm

Mai Hà
Mai Hà
04/01/2026 18:26 GMT+7

Nghị định 364 của Chính phủ có hiệu lực từ 1.1.2026 quy định không dán tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính xe ô tô.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 364/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô thay thế Nghị định số 90/2023.

Theo thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nghị định 364 quy định, từ năm 2026, chính thức bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính lái các phương tiện.

Từ 1.2026, bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính ô tô khi đăng kiểm- Ảnh 1.

Từ 1.1.2026 xe ô tô sẽ không cần dán tem thu phí đường bộ khi đi đăng kiểm

ẢNH: M.H

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý sửa đổi Nghị định 90/2023 về thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Bộ Xây dựng đề xuất bỏ tem thu phí dán trên kính ô tô nhằm giảm chi phí hành chính và phù hợp với xu hướng số hóa quản lý.

Theo Bộ Xây dựng, việc dán tem nộp phí sử dụng đường bộ để giúp lực lượng chức năng kiểm tra nghĩa vụ nộp phí của người sử dụng xe. Tuy nhiên, hiện Nhà nước chưa có quy định cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt khi xe không dán tem hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ phí. Hầu hết tiền phí sử dụng đường bộ sẽ được nộp khi đến kỳ đăng kiểm tiếp theo, dù đã quá hạn hay không.

Để kiểm soát nghĩa vụ nộp phí, các cơ sở đăng kiểm có thể tra cứu dữ liệu trong hệ thống quản lý thu phí sử dụng đường bộ hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng không cần duy trì hình thức tem giấy, thay vào đó có thể sử dụng dữ liệu điện tử để tra cứu nhanh, tiện lợi hơn.

Nghị định 364 cũng quy định, từ năm 2026, thay vì phân loại xe con cá nhân dưới 10 chỗ ngồi và xe của tổ chức để thu phí, sẽ phân loại theo xe không kinh doanh vận tải và có kinh doanh vận tải.

Cụ thể, xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) không kinh doanh vận tải được áp dụng mức phí là 130.000 đồng/tháng; xe kinh doanh vận tải là 180.000 đồng/tháng.

Các loại xe khác mức phí trên đều giữ nguyên như quy định trước đây và chỉ cập nhật khái niệm về loại xe theo quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024: "xe chở người dưới 10 chỗ ngồi" thành "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)", "xe chở người dưới 25 chỗ" thành "xe chở người đến 24 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)", "xe chở người dưới 40 chỗ" thành "xe chở người đến 39 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)".

Ngoài ra, do chu kỳ kiểm định của xe ô tô xác định theo loại phương tiện và thời gian sản xuất nên không còn chu kỳ kiểm định 18 tháng, vì vậy, cũng bỏ mức thu phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ kiểm định 18 tháng.

Nên bỏ tem thu phí đường bộ dán trên ô tô

Nên bỏ tem thu phí đường bộ dán trên ô tô

Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cả nước có gần 7 triệu ô tô nên chi phí in ấn, phát hành và quản lý tem là rất lớn. Việc bỏ tem thu phí đường bộ dán trên ô tô sẽ giảm chi phí, tạo thuận lợi cho chủ xe và đơn vị đăng kiểm.

Xem thêm bình luận