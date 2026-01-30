Chủ tịch UBND TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ bà 96 tuổi

Sáng 30.1, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà cho đảng viên Nguyễn Thị Dũng (sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 74, thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây).

Bà Nguyễn Thị Dũng năm nay 96 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Bà Dũng tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi trong đoàn thể phụ nữ cứu quốc, rồi giữ các chức vụ đoàn thể ở địa phương.

Đến năm 1957, bà Dũng là cán bộ phụ trách giao liên công khai, Đội công tác Ban Binh vận Xứ ủy Nam Bộ, rồi làm Tổ trưởng tổ công tác Xây dựng cơ sở quần chúng nội thành Sài Gòn, Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam. Sau khi đất nước thống nhất, bà Dũng về công tác ở Công đoàn Ban cải tạo Nông nghiệp Thành ủy TP.HCM và nghỉ hưu cuối năm 1980.

Với những đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến, bà Dũng được nhận nhiều huân chương, huy chương cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ bà Nguyễn Thị Dũng (phường Thạnh Mỹ Tây) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Dũng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là niềm vinh dự đặc biệt, không chỉ đối với cá nhân đảng viên và gia đình, mà còn là niềm xúc động, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Ông Được đánh giá trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trong điều kiện chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng và đổi mới đất nước, đảng viên Nguyễn Thị Dũng đã kinh qua nhiều vị trí công tác, gắn bó sâu sắc với phong trào phụ nữ, công tác chính quyền và công tác xây dựng Đảng từ cơ sở đến cấp huyện, cấp ngành; luôn tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết năm 2026 với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, TP.HCM đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và khu vực.

Lãnh đạo TP.HCM và phường Thạnh Mỹ Tây chụp hình lưu niệm cùng gia đình đảng viên Nguyễn Thị Dũng ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Trong hành trình đó, tấm gương của các đảng viên kiên trung, mẫu mực chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là ngọn lửa tinh thần để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục nỗ lực, đổi mới, dấn thân và cống hiến", ông Được chia sẻ.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được chúc các cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên cao niên trên địa bàn luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, cho tổ chức Đảng và cho thế hệ trẻ.

Phường Tân Định trao huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên

Cũng trong sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Định tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và trao huy hiệu Đảng đợt ngày 3.2.

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Định trao huy hiệu Đảng 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm cho 26 đảng viên.

Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Trần Văn Cư và Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định cho biết những thành tựu mà đất nước và địa phương đạt được ngày hôm nay đều có sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đảng viên lão thành.

Bí thư phường Tân Định mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu, truyền lửa cho thế hệ đảng viên trẻ.