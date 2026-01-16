Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
16/01/2026 17:03 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, Chủ tịch UBND TP.HCM được 100% cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa tới.

Ngày 16.1, Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết số lượng cử tri tham dự hội nghị là 96 người (chiếm 85,7% số cử tri triệu tập) và thông qua tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP.HCM.

Bà Hiền cũng giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định của pháp luật; giới thiệu lý lịch trích ngang của từng người ứng cử và tiến hành thảo luận đối với từng người được giới thiệu ứng cử.

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM- Ảnh 1.

Cử tri nơi công tác giới thiệu ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Tiếp đó, các cử tri biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết, 100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Thúy đang làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các cử tri cũng đồng ý giới thiệu 5 cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới gồm: ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, ông Được từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, rồi Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ).

Từ tháng 2.2025 đến nay, ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Được đại biểu hđnd tp.hcm Ứng cử Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy Đại biểu quốc hội
