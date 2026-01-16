Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Giới thiệu Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nữ Vương
Nữ Vương
16/01/2026 12:24 GMT+7

Chiều 15.1, Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị được tổ chức đảm bảo tính dân chủ, công khai, nghiêm túc và đúng quy trình theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Giới thiệu Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: T.Đ

Hội nghị đã thông tin lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.

Hai nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.HCM.

Giới thiệu Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 3.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: T.Đ

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cùng với đó, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.HCM tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 4.11.1992, quê quán tỉnh Ninh Bình. Chị Trân có trình độ chuyên môn cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.


Tin liên quan

Triển lãm về Đại hội Đảng gây xúc động mạnh mẽ cho người trẻ

Triển lãm về Đại hội Đảng gây xúc động mạnh mẽ cho người trẻ

Chia sẻ sau khi tham quan Triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội', các bạn trẻ bày tỏ sự xúc động sâu sắc và cho biết triển lãm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Chuyện tình phía sau cuộc chiến

Người trẻ cả nước đồng loạt chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Khám phá thêm chủ đề

Đại biểu quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Trịnh Thị Huyền Trân đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận