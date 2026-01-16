Giới thiệu Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội nghị được tổ chức đảm bảo tính dân chủ, công khai, nghiêm túc và đúng quy trình theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: T.Đ

Hội nghị đã thông tin lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.

Hai nhân sự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.HCM.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: T.Đ

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cùng với đó, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.HCM tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 4.11.1992, quê quán tỉnh Ninh Bình. Chị Trân có trình độ chuyên môn cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Chị Trịnh Thị Hiền Trân hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.



