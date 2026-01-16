Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, các cử tri nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, nhất trí khẳng định đánh giá ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Ông Trần Sỹ Thanh đã được Trung ương tin tưởng rất cao khi giao nhiệm vụ giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng được đánh giá là người có kinh nghiệm phong phú, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đã giữ nhiều vị trí công tác quan trọng tại Bộ Tài chính, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn, Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, TP.Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh đã tham gia 3 khóa Ủy viên Trung ương Đảng và 2 khóa đại biểu Quốc hội (khóa XIV, XV).

Việc giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với sự đóng góp quan trọng của cá nhân ông Thanh vào hoạt động Quốc hội khóa XVI nhằm xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó với cử tri và chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.