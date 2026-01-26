Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu Đảng đến nguyên trợ lý 2 Tổng Bí thư

Ngày 26.1, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên, đợt ngày 3.2.2026. Tại phường Hòa Hưng, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng đến ông Tô Bửu Giám, đợt ngày 3.2.2026.

Ông Tô Bửu Giám là nguyên trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Tô Bửu Giám ẢNH: DIỆU MI

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng ông Tô Bửu Giám.



Ông Tô Bửu Giám, 99 tuổi, quê TP.Cần Thơ. Ông Tô Bửu Giám có quá trình cống hiến lâu dài, bền bỉ và to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Hiện ông sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 10, Đảng bộ phường Hòa Hưng.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với ông Tô Bửu Giám cùng các thành viên trong gia đình. Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của ông Tô Bửu Giám đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện cùng ông Tô Bửu Giám và gia đình ẢNH: DIỆU MI

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí Tô Bửu Giám sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu.

Nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng, ông Tô Bửu Giám tiếp tục là "cây cao bóng cả", tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Cùng ngày, ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Nguyễn Kiến Văn, 97 tuổi, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 47 thuộc Đảng bộ phường Thới An.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Nguyễn Kiến Văn ẢNH: DIỆU MI

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, suốt cuộc đời cống hiến cho Đảng. Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong gửi lời chúc sức khỏe và chúc ông Văn trường thọ, hạnh phúc cùng gia đình, con cháu.

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng từ lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Kiến Văn vui mừng và xúc động. Gia đình cho biết mặc dù đi đứng khó khăn nhưng sức khỏe của ông Văn khá tốt, nhớ rõ quá trình tham gia cách mạng.

Phó bí thư Thường trực Lê Quốc Phong chúc ông Văn sống trường thọ, hạnh phúc cùng con cháu ẢNH: DIỆU MI

Cũng trong sáng nay, tại phường Tân Sơn Hòa, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Kim Chi, 96 tuổi, quê TP.Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi là đảng viên lão thành, nguyên cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, không mệt mỏi của bà Nguyễn Thị Kim Chi trong suốt chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Hòa ẢNH: DIỆU MI

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc khẳng định những đóng góp của các đảng viên lão thành cách mạng là nền tảng tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin, ý chí và trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng ngày, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã dự lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kết hợp trao tặng Huy hiệu Đảng và quà tết cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Sơn Nhì.



Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong đợt này ẢNH: DIỆU MI

Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết dự lễ kỷ niệm và trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Nhì và phường Tây Thạnh sáng 26.1 ẢNH: DIỆU MI

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 31 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng các mốc 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 35 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu, luôn gương mẫu, tận tụy, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vinh dự được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong buổi lễ sáng nay.