Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Vũ Phượng
Vũ Phượng
16/01/2026 18:23 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó có các trường hợp bị khai trừ, cảnh cáo do vi phạm nghiêm trọng.

Ngày 16.1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có thông cáo báo chí về kỳ họp lần thứ 2 và lần thứ 3. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên là ông Hoàng Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, nguyên quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và ông Đức Thiệu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm- Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên

ẢNH MINH HỌA

Lý do khai trừ đối với 2 đảng viên trên là do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vi phạm của ông Hoàng Văn Tân và ông Vũ Đức Thiệu là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan nơi những người này sinh hoạt, công tác.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên. 

Một là, ông Trần Tấn Ba, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (cũ), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình (cũ). Lý do vì ông Trần Tấn Ba vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc theo dõi phối hợp, tổ chức thực hiện việc thu hồi tài sản do sử dụng trái phép, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vi phạm của ông Trần Tấn Ba đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Hai là, ông Tuấn Anh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng công an phường An Phú. Lý do vì ông Lê Tuấn Anh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện lại quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với 4 đảng viên (theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Gồm:

  1. Ông Võ Hồng Bào, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ);
  2. Ông Huỳnh Văn Thành, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ);
  3. Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ);
  4. Ông Hà Tấn Phú, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Xuất nhập cảnh, Công an thành phố, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ).

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong giai đoạn công tác tại tỉnh Bình Dương (cũ), các đảng viên đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ theo quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, để đơn vị, cán bộ, đảng viên và bản thân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 4 đảng viên nêu trên (thay thế các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũ).

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã xem xét và kết luận một số nội dung quan trọng khác tại kỳ họp.

Tin liên quan

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định 165 của Bộ Chính trị ban hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

TP.HCM kỷ luật đảng cựu lãnh đạo Vinafood 2

Khám phá thêm chủ đề

Đảng viên kỷ luật kỷ luật đảng viên khai trừ đảng kỷ luật Đảng TP.HCM Thành Ủy TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận