Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Chiều 7.2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thông báo Quyết định 05 của Bộ Chính trị ký ngày 6.2.2026 thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban chỉ đạo). Theo quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm là Trưởng Ban chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TUẤN MINH

Các Phó trưởng ban chỉ đạo gồm: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là Phó trưởng ban thường trực.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, gồm chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; định hướng xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng.

Phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo và ban hành quy chế làm việc; ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc Ban chỉ đạo có tổ biên tập do Ban chỉ đạo quyết định thành lập.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để phục vụ công tác. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.