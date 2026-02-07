Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Sự kiện

Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Văn Chung
Văn Chung
07/02/2026 17:07 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Chiều 7.2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thông báo Quyết định 05 của Bộ Chính trị ký ngày 6.2.2026 thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban chỉ đạo). Theo quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm là Trưởng Ban chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận thêm nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TUẤN MINH

Các Phó trưởng ban chỉ đạo gồm: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là Phó trưởng ban thường trực.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, gồm chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; định hướng xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng.

Phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo và ban hành quy chế làm việc; ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc Ban chỉ đạo có tổ biên tập do Ban chỉ đạo quyết định thành lập. 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để phục vụ công tác. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Dành ưu tiên cao nhất cho phát triển con người

Tổng Bí thư: Dành ưu tiên cao nhất cho phát triển con người

Sáng 4.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng bí thư đại hội đảng Tổng Bí thư Tô Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận