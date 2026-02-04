Tổng Bí thư: Dành ưu tiên cao nhất cho phát triển con người

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng, cổ vũ của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp ẢNH: TTXVN

Thông báo kết quả của Đại hội Đảng XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV một lần nữa khẳng định chân lý: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại. Đại hội đã thông qua chủ trương quan trọng: bổ sung "lý luận về đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện rõ sự kiên định đi đôi với đổi mới, bổ sung và phát triển không ngừng về tư duy lý luận của Đảng.

Với tầm nhìn dài hạn, Đại hội XIV đã quyết định chủ trương triển khai tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng cho giai đoạn 100 năm sau (2030 - 2130). Đây là những vấn đề rất chiến lược về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư nêu rõ để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Để thực hiện những mục tiêu này, phải bắt tay ngay vào hành động. Bộ Chính trị xác định mục tiêu: trong quý I/2026 phải hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng. Trong năm 2026 phải thể chế hóa, cụ thể hóa hết những quan điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV.

Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Tổng Bí thư cho biết thời gian tới, tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Gửi lời chúc năm mới tới các nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu trong thời gian tới.