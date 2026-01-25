Đại hội XIV: Biến quyết sách thành hành động

Trong diễn văn bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhắc đến từ khóa "hành động", với tinh thần "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả". Hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước tiến tới 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Sức bật mới cho 3 đột phá chiến lược

Nghị quyết đại hội đã đặt ra những mục tiêu cụ thể: đến năm 2030, VN trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên, còn GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Ban Chấp hành T.Ư Đảng xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động được cô đọng trong 8 nội dung lớn cùng phương châm chung là lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Tổng Bí thư đã chỉ rõ: "Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu". Do đó, văn kiện đại hội đề cao yêu cầu hành động và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, kiên quyết khắc phục tình trạng "nói ít làm nhiều", hay "quyết sách đúng nhưng triển khai chậm"... Đặc biệt, xuyên suốt toàn bộ tinh thần hành động của các văn kiện tại Đại hội XIV là quan điểm "Dân là gốc". Lấy kết quả thực thi làm thước đo cao nhất để đánh giá cán bộ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc, coi đây là điều kiện tiên quyết để chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, đo đếm được.

Đại hội XIV của Đảng với hàng loạt quyết sách quan trọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước ẢNH: TTXVN

Đại hội XIV đã xác định 3 đột phá chiến lược, gồm: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại, được xem là có quan hệ hữu cơ: thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Báo cáo văn kiện đại hội đã chỉ rõ, 3 đột phá chiến lược này được xác định từ Đại hội XIII, có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021 - 2030; nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, trong những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hơn, nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành vượt tiến độ. Đến hết năm 2025, VN đã có 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km nút giao và đường dẫn được đưa vào khai thác; đã hoàn chỉnh đưa vào khai thác 1.701 km đường biển và 1.584 km đường quốc lộ. Hệ thống sân bay, các cảng lớn, đường sắt đã và đang được tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện…

Trong giai đoạn lịch sử để tạo nền tảng cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục là khâu then chốt. Trong đó, "ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu" tiếp tục là một trong những đòn bẩy tạo sức bật cho nền kinh tế. Do đó, đột phá hạ tầng giai đoạn mới không chỉ là "đầu tư xây dựng", mà là "đầu tư để thay đổi cấu trúc tăng trưởng". Hạ tầng đồng bộ sẽ tạo ra không gian mới cho những ngành nghề mới, mô hình mới, đô thị mới, vùng phát triển mới.

Đưa nghị quyết vào đời sống

Các quyết sách lớn của Đại hội XIV đang tạo niềm tin, kỳ vọng lớn và khơi dậy quyết tâm hành động, tinh thần đổi mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Đưa nghị quyết thành hành động cụ thể, nhiều địa phương đã ngay lập tức bắt tay vào thực hiện các chủ trương lớn của đại hội. Thông tin với báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho hay, năm 2026 là năm khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2030, với yêu cầu phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 12,5 - 13%, song quan trọng hơn là nâng chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Bên cạnh các giải pháp chung, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tỉnh gắn chặt với Quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội và các vùng động lực phía bắc. Đây sẽ là công cụ quan trọng để dẫn dắt, định hình không gian phát triển dài hạn, phát huy lợi thế liên kết vùng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng (trọng tâm là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối vùng), hạ tầng công nghiệp và hạ tầng số; mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết, kết nối với thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và các vành đai, hành lang kinh tế…

"Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, khi cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, kịp thời định hướng và giải quyết những vấn đề phát sinh, thì bộ máy hoạt động ổn định, đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, nhân dân đồng thuận và tin tưởng", Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh. Ông cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn xuất phát từ thực tiễn, linh hoạt nhưng kiên định nguyên tắc, kết hợp hài hòa giữa phân cấp, phân quyền với tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời kịp điều chỉnh phương thức lãnh đạo, cách thức phối hợp trong quá trình vận hành bộ máy mới đã giúp hạn chế độ trễ trong điều hành, không để các vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.