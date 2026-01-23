Đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng sau Đại hội XIV

Tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của đoàn Chủ tịch trình đại hội.

Ông Tú cho biết đã có 815 lượt ý kiến phát biểu, hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của đoàn Chủ tịch trình đại hội ẢNH: TTXVN

Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận, lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú.

Các nhận định đánh giá, dự thảo văn kiện đã kết tinh trí tuệ của thực tiễn, rất kiên định và đổi mới, rất kế thừa và phát triển, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược dựa trên những căn cứ khoa học và thực tiễn, phù hợp với quy luật khách quan, thể hiện tính hành động cao: nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng…

Về báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, ông Tú thông tin, các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo và cho rằng các nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Trung ương đã sớm nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi quy định thi hành về Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định, hướng dẫn tương đối đồng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn Đảng và cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo ông Tú, đa số ý kiến đại biểu thống nhất đề nghị Đại hội XIV chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Một số ít ý kiến đề nghị bổ sung, đánh giá toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn về kết quả và những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng. Đề xuất bổ sung, sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, miễn sinh hoạt Đảng; về tổ chức cơ sở Đảng theo mô hình tổ chức bộ máy mới, về nhiệm kỳ của chi bộ.

Đáng chú ý, theo Thường trực Ban Bí thư, dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận kỹ lưỡng tại các Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, 13; được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi với gần 4,2 triệu lượt ý kiến góp ý.

"Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và đánh giá chất lượng của dự thảo báo cáo. Một số ít kiến nghị, đề nghị chỉnh sửa, diễn đạt lại một số nội dung đánh giá, nhận định trong dự thảo báo cáo và đề xuất nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng", ông Tú nói.

Tiểu ban Điều lệ Đảng đã tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý và hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Hội nghị Trung ương 15 thống nhất thông qua để trình Đại hội XIV của Đảng. Nhiều nội dung góp ý nghiêm túc của đại biểu đã được thể hiện trong báo cáo.

Thường trực Ban Bí thư cho hay, Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo Tiểu ban Điều lệ Đảng tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch đề nghị đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026.