Đề xuất tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay đầu nhiệm kỳ khóa XIV

Trách nhiệm thi hành Điều lệ Đảng nâng lên rõ rệt

Trong chia sẻ với báo chí nhân Đại hội XIV của Đảng, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cho biết việc thi hành Điều lệ Đảng trong 15 năm (2011 - 2025) đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Theo ông Quang, về cơ bản, cán bộ, đảng viên nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Điều lệ Đảng.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương ẢNH: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng đã thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng.

Đáng chú ý, hệ thống các quy định, hướng dẫn của Trung ương ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, sát thực tiễn. Các văn bản được chuẩn bị công phu, bài bản, lấy ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng; làm rõ hơn các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, quy trình, thủ tục trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhận thức và trách nhiệm thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên rõ rệt.

"Đây là cơ sở chính trị vững chắc để Đảng lãnh đạo thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hướng mạnh về cơ sở; bảo đảm các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu quả", ông Quang nhận định.

Điểm quan trọng nữa, ông Quang chỉ ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền; tập trung, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, thẩm quyền, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam phù hợp với cơ cấu tổ chức và thực tiễn, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 2 lực lượng, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, thực hiện nghiêm minh; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững và tăng cường. Việc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương với tinh thần quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

"Việc thi hành Điều lệ Đảng trong 15 năm (2011 - 2025) đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa nền tảng, góp phần trực tiếp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới", ông Quang khái quát.

Chưa sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV

Quá trình tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian qua cho thấy, các nội dung của Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp với thực tiễn; các quy định, hướng dẫn của Trung ương cụ thể, thuận lợi trong thi hành, bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Đề nghị Đại hội XIV giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ẢNH: TTXVN

Tuy nhiên, quá trình thi hành Điều lệ Đảng vẫn còn một số mặt hạn chế. Từ thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thiện hệ thống chính trị đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, cần được nghiên cứu, tổng kết, quy định cụ thể để triển khai thực hiện thống nhất. Nhìn chung, các nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương cơ bản là phù hợp nhưng cần tiếp tục được rà soát, tổng kết, làm rõ hơn để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Ông Quang thông tin, tại Đại hội XII, Đại hội XIII, mặc dù không sửa đổi Điều lệ Đảng, nhưng đại hội đã quyết định giao Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa nhiều nội dung, vấn đề quan trọng, cấp thiết của Đảng bằng các quy định, hướng dẫn của Trung ương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và quyết định những vấn đề có tính cách mạng của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận kỹ lưỡng, phân tích toàn diện, nhiều mặt, thống nhất cao: việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng là vấn đề rất lớn, hệ trọng, cần được chuẩn bị hết sức thận trọng, khoa học, nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng và tiến hành đồng thời với việc nghiên cứu, bổ sung, phát triển Cương lĩnh của Đảng khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập.

Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV; trên cơ sở tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng, đề nghị Đại hội XIV giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng vào thời điểm phù hợp.