Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng

Ông Hoàng Đăng Quang cho biết, Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính bước ngoặt, là mốc son đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước. Đại hội xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Theo ông Quang, sứ mệnh lịch sử đó đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, phải xây dựng một đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang ẢNH: TTXVN

Theo đó, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chủ động tiến hành sớm, theo đúng các quy định của Đảng, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, toàn diện, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, có sự hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, chỉ đạo tiến hành triển khai quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết), góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 14.4.2025, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; cùng đó ban hành nhiều kết luận, hướng dẫn để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bố trí cán bộ gắn kết chặt chẽ với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; lựa chọn, giới thiệu, chỉ định, bầu các bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bảo đảm có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại các Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Trung ương khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

"Đây là căn cứ, cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV", ông Quang nói.

Bổ sung hợp lý ủy viên Trung ương cho những nơi thực hiện sáp nhập

Cũng theo ông Hoàng Đăng Quang, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất rất cao về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cụ thể là cần có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa, chuyển tiếp, đổi mới, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng; các ban đảng, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức quan trọng khác ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy phải có nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng thời, cần tăng cường, bổ sung hợp lý số lượng ủy viên Trung ương Đảng cho các ban đảng ở Trung ương, một số bộ, ngành, địa phương và những nơi thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Trên cơ sở Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự (tái cử và tham gia lần đầu; chính thức và dự khuyết) và chính thức thông qua Báo cáo và danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.

"Có thể khẳng định, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định, nhưng rất quyết liệt, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong tình hình mới", ông Quang nêu rõ.