Đại hội XIV đưa ra các quyết sách lịch sử

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tín nhiệm tuyệt đối bầu làm Tổng Bí thư khóa XIV tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào sáng qua (23.1).

Thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm

Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, các ủy viên T.Ư được bầu là "những người hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đại hội đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII trình. Theo Tổng Bí thư, nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá; tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân; thể hiện bản chất dân chủ, sự tâm huyết, cầu thị trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Văn kiện đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả nêu trong Báo cáo chính trị.

Theo đó, "giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tái cử Tổng Bí thư khóa XIV ẢNH: TTXVN

Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là "tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả".

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu: trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, phải bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, cải cách để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tinh thần "kiên định" chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm.

Tinh thần "đổi mới" là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.

Theo Tổng Bí thư, đại hội một lần nữa khẳng định chân lý: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài; quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Khắc phục tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu"

Với tầm nhìn chiến lược, đại hội đã giao cho Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam (1930 - 2030) và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130).

Đại hội quán triệt cần tập trung thực hiện nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu". Tinh thần hành động cần được cụ thể hóa thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ "nhận thức đúng" thành "tổ chức triển khai có hiệu quả"; từ "quyết tâm cao" thành "kết quả rõ"; kết hợp "chỉ đạo, điều hành" với "kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm".

"Chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Sự nghiệp đổi mới của Đảng phải liên tục

Vài phút sau bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế. Thông tin về kết quả đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến những "từ khóa" của đại hội là "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, về Chương trình hành động của đại hội, mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

Trả lời câu hỏi về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng so với các Đại hội Đảng trước đây, Tổng Bí thư nói, những "từ khóa" trên chính là những điểm mới của đại hội. Những điểm mới này đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự tiếp tục của quá trình đổi mới của Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

"Quan điểm thống nhất là sự nghiệp đổi mới của Đảng phải liên tục. Trên cơ sở những thành quả đã giành được là phải tiếp tục sự đổi mới đó. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu, đặc điểm, có những mục tiêu cũng khác nhau thì cần phải có những trọng tâm trọng điểm", Tổng Bí thư nêu. Theo đó, điểm mới đầu tiên là đổi mới về tư duy xây dựng phát triển. Đại hội lần này tích hợp 3 báo cáo (chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng) thành một báo cáo ngắn gọn, rất dễ hiểu, rất dễ đọc, rất dễ nhớ, rất dễ triển khai thực hiện.

Điểm mới thứ hai là Đại hội XIV đặt trong một thời điểm lịch sử rất quan trọng, bối cảnh mới đòi hỏi phải có một tầm nhìn mới. Tầm nhìn không phải chỉ là trong giai đoạn của nhiệm kỳ XIV này mà phải vươn tới tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng theo Tổng Bí thư, tăng trưởng hai con số là mục tiêu đại hội, đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, phải thay đổi mô hình tăng trưởng. Các nhiệm vụ chiến lược đều phải được duy trì nhưng được bổ sung, được hoàn thiện, được làm mới.

Việt Nam xác định rõ trách nhiệm với các vấn đề thế giới Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin Nga về vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam là một bộ phận của thế giới, mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam. Điểm mới đáng chú ý là Việt Nam nâng cấp quan hệ đối ngoại lên một mức quan trọng mới, ngang với xác định nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu thường xuyên. Trong các văn kiện đại hội trước chưa được xếp ở mức độ này, cho thấy vai trò của công tác đối ngoại và vai trò của Việt Nam với quốc tế đã được nâng cao. "Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình với các vấn đề thế giới. Chủ trương là hội nhập ngày càng sâu rộng vào tình hình chính trị thế giới, kinh tế quốc tế và văn minh nhân loại. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc, các quốc gia dù lớn hay nhỏ cũng có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, chiến tranh xung đột…", Tổng Bí thư nêu. Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, không có quốc gia đơn lẻ nào trên thế giới dù mạnh mẽ, hùng cường thế nào cũng tự mình giải quyết được các vấn đề toàn cầu. Đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế, liên minh, chung tay với các vấn đề quốc tế. Thực tế, sau 40 năm đổi mới cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác so với trước đây, đủ vị thế, trách nhiệm để tham gia vào các vấn đề khu vực, quốc tế. Về an ninh quốc tế, Việt Nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình, tham gia cứu trợ cứu nạn, tham gia đóng góp kiến tạo hòa bình… "Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa với vai trò trung gian hòa giải các xung đột, kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng chia sẻ những thách thức mà nhiều nước đang gặp phải và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, cam kết phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…", Tổng Bí thư nêu.