Đưa nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống thực chất, hiệu quả

Thời điểm "vàng" để chuyển mình

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, nhận định đây là sự kiện chính trị trọng đại mang theo ý chí và khát vọng của toàn dân tộc. "Tôi xin gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược được định hình trong nhiệm kỳ tới", ông Đức bày tỏ.

Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Đức, đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh. Cho rằng đây là thời điểm vàng để TP.HCM chuyển mình, ông Đức kỳ vọng Trung ương sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn về phân cấp, phân quyền, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và vượt trội.

Cùng đó, ông mong vai trò của kinh tế tư nhân và doanh nghiệp trong hội nhập tiếp tục được khẳng định, các thách thức đô thị gắn với an sinh xã hội được giải quyết.

"Tôi tin tưởng rằng, những chủ trương đúng đắn từ Đại hội XIV sẽ là "ngọn hải đăng" soi đường, giúp khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Khi các quyết sách thực sự xuất phát từ cuộc sống và lắng nghe tiếng nói của người dân, niềm tin vào Đảng sẽ ngày càng vững chắc. Với tinh thần trách nhiệm của một đại biểu dân cử, tôi hứa sẽ cùng Đảng bộ và người dân TP.HCM nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả nhất", ông Đức bày tỏ.

Hình thành triết lý phát triển mới

GS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, đánh giá, những năm gần đây, không khí dân chủ ngày càng được mở rộng và thực hành sâu rộng trong đời sống xã hội. Người dân được tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách chung.

Giáo sư Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: NVCC

Nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét, hình thành một trạng thái phát triển mới, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đã tham gia góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV, GS Trình nhận thấy các tài liệu, văn kiện chuẩn bị cho đại hội lần này được trình bày ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi và có chiều sâu lý luận, thực tiễn rõ ràng.

Đặc biệt, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã thể hiện một triết lý phát triển mới, tầm nhìn mới và quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; khẳng định tinh thần tự cường, tự tin, chủ động tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững vàng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với khát vọng của kỷ nguyên mới là những giải pháp mang tính đột phá, như việc xác lập khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tư duy số làm nền tảng để nâng cao năng suất lao động, hay thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.

"Tinh thần chung của đội ngũ các nhà khoa học tại ĐH Quốc gia Hà Nội, từ khối khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên đến công nghệ, đều đánh giá cao các định hướng trong văn kiện lần này và tin tưởng rằng đây là những chủ trương đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới", GS Trình nhìn nhận.

Chủ trương đúng đắn từ đại hội là nền tảng để Việt Nam nâng vị thế

Là Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, cho hay, một trong những mong mỏi lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật là việc Nhà nước tiếp tục hoàn thiện và mở rộng các chính sách, pháp luật, cơ chế để hỗ trợ kiều bào trong việc đầu tư, kinh doanh, hợp tác với trong nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi ngày càng nhiều kiều bào có nguyện vọng trở về đầu tư tại Việt Nam.

TS Nguyễn Hồng Sơn ẢNH: NVCC

"Chúng tôi cũng mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực pháp lý, giáo dục và bảo tồn văn hóa dân tộc. Những chính sách này không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để thế hệ trẻ gắn bó với cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc giữa môi trường quốc tế", TS Sơn nói và phản ánh, người Việt Nam tại Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội XVI - một cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản cũng kỳ vọng những chủ trương đúng đắn từ đại hội sẽ là nền tảng để Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào yên tâm sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Tôi tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Là giáo dân theo đạo Công giáo, sinh sống tại xã Quỳnh Phú (Nghệ An), ông Dương Hà Nam (61 tuổi, giáo dân ở xã Quỳnh Phú, Nghệ An) đã chứng kiến sự thay đổi của đất nước trong hàng chục năm qua. Từ thực tiễn, ông cho biết rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong tương lai.

Ông Dương Hà Nam ẢNH: KHÁNH HOAN

"Đảng đã chú trọng phát triển kinh tế đất nước, mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển và cuộc sống của người dân đã thay đổi rất nhanh. Nhiều gia đình từ thiếu ăn thiếu mặc, đến nay đã thoát nghèo để làm giàu. Ngư dân được quan tâm tạo điều kiện để bám biển.

Nhìn cảnh đau thương của nhiều quốc gia đang phải sống trong cảnh bất an về chính trị, chiến tranh liên miên, cá nhân tôi thấy được giá trị của nền độc lập, sự ổn định của đất nước mà Đảng đã nỗ lực tạo dựng và giữ gìn", ông Nam chia sẻ.

Ghi nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Công giáo, đặc biệt là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, ông Nam tin và mong toàn Đảng tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xã hội sẽ ngày càng an hòa, đất nước phát triển ổn định, bền vững

Phật tử Tô Thị Hồng Hạnh, đang sinh hoạt tại chùa Tân Hải (Hà Nội), cho biết trong sinh hoạt tâm linh, phật tử luôn hướng nguyện cầu cho đất nước thái bình, chúng sinh an lạc, mưa thuận gió hòa, thiên tai, dịch bệnh được tiêu trừ, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Bà Hạnh mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, trong đó có phật tử và đồng bào các tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo, thiện nguyện được triển khai đúng pháp luật, hiệu quả, qua đó phát huy vai trò đồng hành cùng dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Phật tử Tô Thị Hồng Hạnh ẢNH: NVCC

"Chúng tôi đồng tình và đánh giá cao chủ trương của Đảng, Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội. Khi những giá trị tốt đẹp ấy được lan tỏa, chúng tôi tin tưởng rằng xã hội sẽ ngày càng an hòa, đất nước phát triển ổn định, bền vững, nhân dân được sống trong ấm no, hạnh phúc", bà Hạnh nêu quan điểm.

Tầm nhìn lớn, ý chí đột phá

"Gói" cảm xúc và suy nghĩ của mình trong 3 từ, tương ứng với 6 chữ: "tin tưởng, tự hào, kỳ vọng", ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia - trí thức Việt Nam - Hàn Quốc, tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo và giúp cho đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Ông Trần Hải Linh ẢNH: THU HẰNG

Ông Linh nhìn nhận, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV phản ánh một tầm nhìn lớn, thể hiện ý chí đột phá trong tư duy phát triển: đổi mới thể chế, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đề cập đến công tác nhân sự, ông Linh đánh giá, so với các kỳ đại hội trước, đại hội lần này đã có sự chuẩn bị rất quan trọng và kỹ lưỡng. Ông tin các nhân sự được bầu chọn sẽ đáp ứng được sự mong mỏi không chỉ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn đáp ứng đầy đủ mong mỏi của người dân Việt Nam ở trong nước cũng như cộng đồng kiều bào ở nước ngoài.