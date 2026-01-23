Chiều nay, Tổng Bí thư chủ trì họp báo quốc tế sau Đại hội XIV

Thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết, chiều nay 23.1, sẽ diễn ra họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì họp báo. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đại hội XIV của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN

Theo chương trình, sáng nay 23.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Theo quy trình của các đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 23.1. Ngày 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã bỏ phiếu thông qua và công bố 200 ủy viên trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.