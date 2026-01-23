Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trì

Hôm nay, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị

Mai Hà
Mai Hà
23/01/2026 07:17 GMT+7

Sáng nay 23.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Theo quy trình, hội nghị sẽ bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, ngày 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã bỏ phiếu thông qua và công bố 200 ủy viên trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Sáng nay, đại biểu đại hội nghỉ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị sẽ bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy trình. Chiều nay, Đại hội sẽ họp phiên bế mạc.

Hôm nay, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị- Ảnh 1.

Đại hội XIV của Đảng sẽ bế mạc vào chiều 23.1

ẢNH: TTXVN

Về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa mới, trong cuộc gặp mặt các cán bộ lão thành, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp vào tháng 7.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị dự kiến có 17 - 19 người, và Ban Bí thư có khoảng 11 - 13 ủy viên.

Bộ Chính trị khóa XIII có 16 ủy viên. Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ban Bí thư khóa XIII có 9 ủy viên tái cử Trung ương khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là ông Trần Sỹ Thanh cũng đã tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Khám phá thêm chủ đề

hội nghị trung ương Tổng bí thư bộ chính trị đại hội đảng
