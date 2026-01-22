Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ủy viên Trung ương khóa XIV

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo các văn kiện của Đại hội XIV ẢNH: TTXVN

Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ẢNH: TTXVN

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.