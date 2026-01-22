3 đại tướng quân đội tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đại tướng Phan Văn Giang ẢNH: PHAN LINH

Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 3 đại tướng quân đội là Ủy viên Trung ương khóa XIII, gồm: đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân nhân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang (sinh ngày 14.10.1960, quê tỉnh Ninh Bình); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ khoa học quân sự.

Ông Phan Văn Giang từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (chiến đấu tại Cao Bằng) từ tháng 8.1978 - tháng 11.1979; từ tháng 9.1983 - tháng 9.1984 là trung uý, Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1037, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

Trong những năm tiếp theo, ông tiếp tục được thăng quân hàm và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Sau đó, ông đảm nhiệm chức vụ Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 rồi Tư lệnh Quân đoàn 1.

Từ tháng 10.2011 - tháng 2.2014, ông Phan Văn Giang là Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; từ tháng 3.2014 - tháng 3.2016, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1; từ tháng 4.2016 - tháng 3.2021 là Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 4.2021 đến nay, ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ẢNH: TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh ngày 6.3.1962, quê tỉnh Đồng Tháp); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Từ tháng 4.1979 - tháng 6.1979, ông là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9. Từ tháng 7.1985 - tháng 2.1986, ông là trung úy, Trợ lý chính trị Tiểu đoàn Huấn luyện, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin.

Trong những năm tiếp theo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn 5 (Quân khu 7); Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Chính ủy Quân đoàn 4...

Năm 2013, ông được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 1.2016, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII. Tháng 5.2016, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 9.2017, ông được thăng quân hàm thượng tướng.

Ngày 30.1.2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 18.2.2021, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

Tháng 5.2024, tại Hội nghị T.Ư 9, Khóa XIII của Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 3.2.2025, ông làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư.

Tháng 11.2025, ông được phong quân hàm đại tướng, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại tướng Nguyễn Tân Cương (sinh ngày 12.2.1966, quê tỉnh Ninh Bình); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân quân sự.

Từ tháng 10.1983 - tháng 6.1986, ông là học viên, Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Từ tháng 7.1986, ông là Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 201, Sư đoàn 302, Mặt trận 479, Quân khu 7, chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Trong những năm tiếp theo, ông Nguyễn Tân Cương được thăng quân hàm, giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; tiếp đó, ông là Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 rồi Tư lệnh Quân khu 4.

Từ tháng 12.2019 - tháng 1.2021, ông Nguyễn Tân Cương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đến tháng 6.2021, ông là Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 10.2024, ông Nguyễn Tân Cương được thăng quân hàm đại tướng.